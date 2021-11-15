高雄危老河濱商城拆遷戶半數搬遷中 市府助租屋弱勢者

高雄市鼓山區河邊里仁愛河濱商城，因建物有傾頹、朽壞及公共安全之虞，市府公告限期一個月內拆除。為協助受影響的125戶住戶，市府10月31日設立前進指揮所，目前已有一半住戶已有房子或搬遷中，其餘的住戶包括找屋不易的年長者及約15戶未擁有產權的承租戶，已列為重點協助對象，持續媒合中。

鼓山區長林福成擔任前進指揮所總指揮，都發局住宅發展處及都市更新科擔任副指揮。為了讓受影響的住戶可以在短時間內找到合適的住所，都發局與高雄市租賃服務商業同業公會合作，在河邊里活動中心設置服務站提供諮詢服務，並請本市租賃公會7家社會住宅包租代管業者現場協助住戶找屋看屋，目前業者約可提供200戶物件供住戶選擇，符合社會住宅資格者可享有市場行情8至9折的租金優惠，弱勢戶並享有租金補助，租金折算下來約僅市場行情的5至7折，可減輕租屋經濟負擔。

高市府也透過區公所、社會局、都發局及租賃公會協助，逐層逐戶拜會並與住戶溝通，截至今天受影響的125戶住戶中，約一半已有房子或刻正搬遷中。

河濱商城更新會郭麗文理事長表示，因為社區居民被通知限期30天前必須搬遷完，更新會與區公所、都發局於11月1日社區辦理搬遷說明會，並在每戶張貼公告、社區群組也廣為宣導，雖然活動中心有成立服務窗口媒合包租代管業務，不過因住戶需求大致相同，所以媒合相對困難，有些可接受離社區遠一點的住戶相對容易媒合，但對於有小孩學區或長者行動不便且需要定期醫院回診者，確實需要更多一點的時間找房。

河濱商城都更租賃服務站服務時間為每日上午9點到12點、下午2點至5時，由租賃服務業者、區公所及都更、社福等人員輪值服務。為避免125戶拆遷後建物滅失，更新會也同步委託博誠不動產估價師聯合事務所辦理建物現況存記，聯絡電話0901332391，河濱商城住戶可以前來洽詢。