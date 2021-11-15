高雄89期重劃區首案動工 清景麟國家公園占公園首排
高雄89期重劃區（原少康營區）今年8月中旬由清景麟建築團隊以每坪65.42萬元向台糖標下2190.90坪「商三」土地，創下小港區土地成交紀錄，歷時2個多月規畫，今天動土興建「清景麟國家公園」，成為重劃區內正對森林公園的第一案，總銷預計80億，每坪上看32萬，預訂明年329推案，再刷新當地紀錄。
據高雄地政局資料顯示，高雄89期重劃區面積約23.19公頃，公園用地占地10公頃，可供建築面積約12.37公頃，重劃前台糖持有的土地高達98.66％，另水利會占1.32％、私人土地約0.02％。
台糖今年8月17日標售89期重劃區「商三」土地2180.90坪，每坪底價52.12萬元，5家競標，由清景麟建築團隊以鎮總價約14.26億元標下，溢價約25.52％，清景麟找來大磊聯合建築師事務所火速規畫，今擇吉時為新建案動土，清景麟董事長林聰麟霸氣表示，將以最好建材推出國際級景觀宅。
89期重劃區規畫10公頃公園，搶先進駐投資開發的清景麟搶到正對公園的首排，預計興建17樓豎琴外觀的指標性大樓、規畫24坪至44坪產品，含14間店鋪共590戶，是小港區史上最大開發案。
林聰麟表示，小港少康營區重劃後，整個街廓有綠帶環繞，讓工業氛圍的小港舊部落脫胎換骨， 23公頃土地中，10公頃的是綠地，10公頃會做商業複合式經營，可能會有OUTLETT 、大賣場及百貨公司進駐，現地住宅比率不高，日後將是小港及南雄最優質住居環境，未來幾可媲美台北信義區。
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