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屏東客庄文化解說員認證 帶你來趟深度客庄之旅

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府客家事務處去年以佳冬鄉示範據點，首創全國客庄文化觀光解說員認證，今年拓展到竹田鄉、新埤鄉與高樹鄉，縣府今頒發證書給觀光解說員。記者劉星君／攝影
屏東縣府客家事務處去年以佳冬鄉示範據點，首創全國客庄文化觀光解說員認證，今年拓展到竹田鄉、新埤鄉與高樹鄉，縣府今頒發證書給觀光解說員。記者劉星君／攝影

屏東縣府客家事務處去年以佳冬鄉為示範據點，首創全國客庄文化觀光解說員認證，今年拓展到竹田鄉、新埤鄉與高樹鄉，要成為客庄文化觀光解說員要經過56小時課程培訓，通過率五成，解說員林敏光、賴依青與曾佩珊，三人考取四個鄉客庄解說員，化身為「帶路人」，林敏光說，將客家文化串連，增加廣度與深度。

縣長潘孟安表示，深度體驗旅遊型態的興起，屏東六堆客庄有天然美景、在地人文及特色產業，為將文化多元與物產豐饒的屏東推向國際，建立客庄文化解說員認證制度，以形塑走讀土地帶路人之專業及品牌形象。

縣府客家事務處指出，拓展客庄文化觀光產業及經濟效益，今年在竹田、新埤、高樹籌備文化體驗據點，歷經遴選經營組織、培訓課程、專家輔導、認證考試，整合旅行社、民宿、特色美食與伴手禮業，建立客庄品牌。

52歲林敏光去年考取佳冬客庄文化解說員，今年考取新埤、竹田與高樹的導覽員，林敏光說，帶領客庄導覽，將每個鄉鎮的文化故事串連，解說客庄故事時，較不受到侷限。

55歲的曾佩珊不是客家人，她說，對客家文化很著迷，考取四個鄉客庄導覽解說，若之後有開辦其他客庄導覽課程，她要持續參與，讓更多人認識客家文化，才發現客家文化的內涵。

38歲的賴依青平日在學校擔任行政工作，她說，擔任導覽員，如何在既定時間內，將客庄文化描述，還能吸引遊客繼續參與，是一大挑戰。

客務處指出，客庄文化觀光解說員須經56小時課程培訓並通過認證考試，今年通過解說員認證考試，竹田18人、新埤12人及高樹11人，通過率約5成。竹田、新埤、高樹文化體驗據點分別由六堆學文化藝術基金會、新埤社區發展協會及大路關文化傳承協會負責經營，未來據點辦理解說人員在職培訓課程、制定管理公約、周邊產業串連與行銷等，縣府持續陪伴輔導。

屏東縣客庄文化觀光解說員賴依青（左起）、林敏光、曾佩珊，三人都通過佳冬鄉、新埤鄉、高樹鄉與竹田鄉文化觀光解說員，透過解說導覽，認識客庄文化的內涵。記者劉星君／攝影
屏東縣客庄文化觀光解說員賴依青（左起）、林敏光、曾佩珊，三人都通過佳冬鄉、新埤鄉、高樹鄉與竹田鄉文化觀光解說員，透過解說導覽，認識客庄文化的內涵。記者劉星君／攝影
屏東縣府客家事務處去年以佳冬鄉示範據點，首創全國客庄文化觀光解說員認證，今年拓展到竹田鄉、新埤鄉與高樹鄉，縣長潘孟安（右五）今頒發證書給觀光解說員。記者劉星君／攝影
屏東縣府客家事務處去年以佳冬鄉示範據點，首創全國客庄文化觀光解說員認證，今年拓展到竹田鄉、新埤鄉與高樹鄉，縣長潘孟安（右五）今頒發證書給觀光解說員。記者劉星君／攝影

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