優良創新老店金門3業者獲獎 楊鎮浯勉勵帶動轉型

金門長合餅舖、馬家麵線和金合利鋼刀獲得經濟部優良創新老店殊榮，縣長楊鎮浯今天接見業者代表，肯定業者創新研發，打造老品牌新價值，也勉勵帶動產業轉型。

縣府建設處表示，經濟部為鼓勵老店傳承獨特核心價值，實現永續經營理念，指導中華民國全國商業總會辦理「2021優良創新老店選拔暨表揚活動」，經歷初審、複審、網路票選等重重關卡及實地訪查後，全國有22個商家入圍，金門縣就有3家業者入圍獲獎，實屬不易。

這3家業者中，金合利鋼刀、馬家麵線獲選為「創新菁英老店」，長合餅舖獲選為「在地特色老店」。楊鎮浯恭喜長合餅舖黃養旺、馬家麵線馬志亮及金合利鋼刀吳增棟獲獎，相信藉著他們追求創新的態度，一定能帶動在地更多商家往轉型和創新的路走。

建設處發布新聞稿表示，金合利鋼刀店將戰爭的物品變成產業，把刀具的概念延伸到生活中，有別於以往只做刀具，現在跨足料理教學，成立「叨叨共饗廚房」主題館，未來將安排金門特色料理課程，透過美食體驗，讓遊客認識金門料理的故事。

馬家麵線面對激戰的市場，仍抱持百年老店的初衷，訴求簡單、健康的製麵基本原理，開發10多種馬家醬，是佐餐拌麵的最佳拍檔，精心設計的商品成為最佳的伴手饋禮。現在馬家第4代3兄弟齊心共業，精進製麵本業品質，促使品牌進步的原動力與新契機，共創未來下一個新里程碑。

建設處同時表示，長合餅舖第3代經營者除了承襲老店的傳統製餅技藝，也融入西式烘焙技術，在老家古厝經營甜點，讓中西式糕點能交織融合，也為傳統餅舖開創新契機。

陪同出席的縣工業會理事長薛承琛表示，企業得獎是政府認證的品質保障，工業會將持續與得獎企業與所屬會員發揚金門特色商品，共創地區產業新局面。