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城中城規劃區段徵收 市府逐戶徵詢所有權人意願

中央社 / 高雄15日電

高雄城中城、中都市場、海砂屋河濱商城等被判定危樓將拆。市府19日將逐戶拜訪城中城所有權人對區段徵收的意願，另協助河濱商城加速都更，中都市場攤商則已全數完成搬遷。

城中城大火釀46死，讓老舊建物公安問題受矚目。高市府日前宣布城中城建物被3大專業公會鑑定危樓須拆，提出跨區區段徵收方案，給予所有權人補償或抵價地、租戶安置社宅，並強調僅是規劃方案，還要辦理意願調查跟公聽會後定案。

有倖存的住戶對媒體表示，如果沒有公聽會、沒有白紙黑字，會擔心房子拆了以後所有權狀變成廢紙，拿不到政府補償款項。

高市地政局今天接受中央社記者訪問表示，今天已將意願問卷調查寄給城中城房、地所有權人，19日起還會針對房、地所有權人逐戶拜訪，了解其對區段徵收的意願後，擇期召開說明會。

另外，高市都發局也協助城中城住戶轉至社會住宅包租代管物件。都發局今天接受中央社記者訪問表示，目前有34戶提出申請，已入住9戶，社會局提供1對1服務協助。

位於愛河附近、屋齡逾40年河濱商城是海砂屋，也被判定危樓須拆。都發局對中央社記者表示，河濱商城共125戶提出轉租需求，一半已找到房屋搬遷中，另一半持續媒合協助中。

但有租戶向媒體反映，過去因河濱商城租金便宜才租住，如今社區要被拆，外面房租貴，找房不易，不知能搬到哪裡。都發局表示，市府有在社區旁設租賃輔導站協助，若是居住弱勢者，政府也有提供租金補貼，有問題都可洽租賃站協助。

河濱商城更新會理事長郭麗雯對中央社記者表示，河濱商城分單元1、2、3，共249戶，但有291名所有權人，有些有房、有些有地、有些是1戶數人持有；目前單元1已被認定危樓要拆，單元2、3也申請鑑定中，若是危樓也必須拆除。

郭麗雯說，避免單元1住戶回家之路迢迢，單元2、3也將與單元1一起都更，市府允諾協助加速都更；更新會也有持續說明進度及規劃，預計11月21日要再召開會員大會，說明進度及規劃。

至於屋齡55年的中都民有市場建物，也被認定危樓須拆，經發局主秘呂德育對中央社記者說，跟市場土地所有權人租賃攤位的攤商有18攤，其中17攤已輔導轉至周邊區域繼續營業，1攤老闆因考量年事已高，決定收攤關門。

都更 區段徵收 海砂屋

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