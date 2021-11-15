中央補助近9千萬添購7輛新消防車 助屏東提升救災量能
依消防署規定，車齡15至20年就達汰換標準，屏東縣有17輛車齡逾20年的消防車；屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，未來將配置到東港、墾丁、恆春等五個鄉鎮協助救災；縣長潘孟安說，除中央補助，過去6年已動用3億多縣款汰換舊車，未來仍會持續提升屏東救災量能。
屏東縣政府今天下午舉辦「屏東縣政府消防局車輛汰換交車儀式」，並由縣長潘孟安親自出席，參加消防車啟鑰典禮；由中央前瞻特別編列預算支出，花費8940萬元，購置2輛30公尺雲梯車、3輛水箱消防車、水庫車1輛以及1輛化學車，共計7輛各式消防車，供屏東汰換老舊消防車。
消防局統計，縣內目前消防、救災等各式車輛共142輛，依據消防署規定，車齡15至20年就達屆齡汰換標準；目前屏東縣有17輛車齡逾20年的消防車，車齡超過15至19年仍有19輛。
明年縣府消防局預計除役11輛車齡逾20年的消防車，這次中央補助款購置的7輛各式消防車遞補，未來將配置到東港、墾丁、恆春、崁頂、潮州、萬丹服役。
潘孟安說，過去6年縣府為精進消防設備動用3億多縣款汰換30多部老舊消防車，今年仍會再編縣款購置5輛，提升縣內救災量能。
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