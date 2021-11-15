快訊

震撼彈！高雄五星級國賓飯店吹熄燈號 原址將改建豪宅大樓

日本JR福島站男子持刀砍人 八旬婦腹部遭刺送醫

中央補助近9千萬添購7輛新消防車 助屏東提升救災量能

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，屏東縣政府今天下午舉辦「屏東縣政府消防局車輛汰換交車儀式」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，屏東縣政府今天下午舉辦「屏東縣政府消防局車輛汰換交車儀式」。記者陳弘逸／攝影

依消防署規定，車齡15至20年就達汰換標準，屏東縣有17輛車齡逾20年的消防車；屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，未來將配置到東港、墾丁、恆春等五個鄉鎮協助救災；縣長潘孟安說，除中央補助，過去6年已動用3億多縣款汰換舊車，未來仍會持續提升屏東救災量能。

屏東縣政府今天下午舉辦「屏東縣政府消防局車輛汰換交車儀式」，並由縣長潘孟安親自出席，參加消防車啟鑰典禮；由中央前瞻特別編列預算支出，花費8940萬元，購置2輛30公尺雲梯車、3輛水箱消防車、水庫車1輛以及1輛化學車，共計7輛各式消防車，供屏東汰換老舊消防車。

消防局統計，縣內目前消防、救災等各式車輛共142輛，依據消防署規定，車齡15至20年就達屆齡汰換標準；目前屏東縣有17輛車齡逾20年的消防車，車齡超過15至19年仍有19輛。

明年縣府消防局預計除役11輛車齡逾20年的消防車，這次中央補助款購置的7輛各式消防車遞補，未來將配置到東港、墾丁、恆春、崁頂、潮州、萬丹服役。

潘孟安說，過去6年縣府為精進消防設備動用3億多縣款汰換30多部老舊消防車，今年仍會再編縣款購置5輛，提升縣內救災量能。

屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，未來將配置到東港、墾丁、恆春等五個鄉鎮協助救災。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，未來將配置到東港、墾丁、恆春等五個鄉鎮協助救災。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，未來將配置到東港、墾丁、恆春等五個鄉鎮協助救災。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，未來將配置到東港、墾丁、恆春等五個鄉鎮協助救災。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，屏東縣政府今天下午舉辦「屏東縣政府消防局車輛汰換交車儀式」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府近期向中央爭取近9000萬經費購置7輛各式消防車，屏東縣政府今天下午舉辦「屏東縣政府消防局車輛汰換交車儀式」。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 潘孟安 東港

延伸閱讀

奈良美智走訪屏東原鄉潘孟安：讓世界看見屏東原鄉的美

屏東義大醫院動土 潘孟安：讓醫療平權逐步落實

屏東義大醫院動土 2025年中開始營運

民眾擠爆屏東縣民公園 搶看優人神鼓「天地共舞」

相關新聞

影／高市左營社宅動工 蘇貞昌：大庇天下寒士

高雄左營區崇實安居社會住宅今動工，也是高雄由中央出資的首棟社宅動工，行政院長蘇貞昌致詞表示，古書上有句話叫「安得廣廈千萬...

2022台灣燈會主燈移師高雄 今舉辦主燈動土祈福儀式

2022台灣燈會即將在明(2022)年2月15日至2月28日於高雄舉辦，於衛武營展區及愛河灣展區雙展區方式呈現，今(15...

愛河「還河於民」上路1年 議員：離真正親水還有一段路

去年11月間，高雄市長陳其邁宣布將愛河「還河於民」，開放五福路至七賢路間水域，實名登記後，不限時段、不需申請、不用收費即...

為解屏東崁頂鄉農田淹水難題 縣府設低地滯洪池、抽水站

為改善崁頂鄉港東村及附近農田淹水問題，屏東縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，設...

高市65歲以上長輩接種率達8成 送米、點心券再衝一波！

高雄市衛生局表示，高雄市65歲以上長輩接種率目前已達80%，日前長輩接種疫苗送有機米的活動成效不錯，本周會在富民長青中心...

公所推屏東市消費券 主打好領、好用、好兌現刺激消費

為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」；市公所日前釋出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。