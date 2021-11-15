澎湖111年總預算創新高 議長：財源都要用刀口上

澎湖111年度總預算，歲入歲出分別達117億及127億餘元，雙雙創歷年新高。議長劉陳昭玲今天表示，歲計都有短缺，除要求要融資調度彌平外，有限資源要妥善運用，財源都要用在刀口上。

澎湖縣長賴峰偉今天向議會報告澎湖縣111年度總預算編列情形並備質詢。其中，111年歲入為新台幣117億2195萬5000元、歲出127億2616萬2000元，短差有10億餘元，歲入、歲出兩項數字皆創歷年新高。

賴峰偉指出，明年預算除既有的一般性補助與公共建設計畫經費外，還有前瞻基礎建設計畫和中小學冷氣電費與維護，以及偏鄉學校中央廚房等相關經費補助，致預算較往年增加。

議長劉陳昭玲認為，澎湖最近5年中，除107年審定數有歲計餘絀，108年、109年的審定數都有差短，今年與111年預算數也都有差短，未來都要融資調度彌平。

劉陳昭玲指出，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中央與地方政府為防控疫情蔓延及減緩對經濟造成衝擊，先後提出相關預算辦理防治及紓困振興措施，明年還有公務人員調薪、最低工資調升，及疫情、經濟高度不確定性考量，財政仍存有壓力。期許縣府團隊妥善運用有限資源，財源都要用在刀口上，讓地方發展與鄉親福祉的各項施政得以順利推展。