愛河「還河於民」上路1年 議員：離真正親水還有一段路

去年11月間，高雄市長陳其邁宣布將愛河「還河於民」，開放五福路至七賢路間水域，實名登記後，不限時段、不需申請、不用收費即可下水遊玩。政策上路近一年，高雄市政府觀光局統計，截至今年11月15日止，共有2012人次登記，依現場觀察大多數屬熱愛水上遊憩及學生為主，附近光榮國小及教育局有固定時段到愛河訓練。玩家及學者說，開放愛河立意佳，配套、開放幅度要滾動檢討。

陳其邁提到，2005年代理市長時，就有「還河於民」夢想，上任後要求鬆綁法令開放水域，不過，近年愛河救溺案件層出不窮，開放後的安全措施、救生人力配置等，都是外界檢視的項目。

市議員童燕珍說，愛河知名度響亮，還河於民推動近一年才吸引2千多人次，離真正親水還有很長一段路要走，倒是近年愛河自救溺案件一樁接一樁，讓愛河形象蒙塵。童也說，七賢橋太低，觀光船過不去，建議應該評估拆除重建， 雖然會有交通陣痛期，但長期對地方發展是利多。

高雄市觀光局表示，去年11月23日起高雄市推動「還河於民」政策，大大增加愛河水域遊憩活動便利性，第一階段先開放七賢橋至高雄橋愛河流域，總長1061公尺，開放時間為每天早上10點到下午5點30分，民眾可從事活動包括立式划槳、獨木舟、風浪板，以及非動力水域遊憩活動浮具如非動力天鵝船、風帆、傳統舟艇及遙控帆船等，考量愛河水質，目前不開放游泳。

民眾只要上網實名登載，並閱讀應注意事項即可下水遊憩，到今年11月15日止，累計有2012人次登記，工作人員現場觀察大多數屬熱愛水上遊憩及學生為主，今年5月之後疫情嚴峻，否則親水人數應該會更多。

觀光局主秘孫春良說，愛河畔敬老亭建物今年3月由觀光局接管後，建物內部正做整修，已增建淋浴間，方便遊客下水遊憩上岸後洗滌換裝，之後將委外招商及整修，預計明年下半年能開放。