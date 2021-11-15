為解屏東崁頂鄉農田淹水難題 縣府設低地滯洪池、抽水站

為改善崁頂鄉港東村及附近農田淹水問題，屏東縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，設置低地滯洪池容納洪水，並興建抽水站抽排，將港東村內積淹水抽除至溪洲溪排水，減輕該地區淹水風險。

縣府水利處指出，「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」今年10年20日完工，將既有抽水量2cms（立方公尺／秒）抽水站改建為7cms、面積約1公頃前池及引水渠道等工程，

除提升低地排水能力外，配合鄰近憲兵溝排水改善及龍港路側溝改善工程完工後，讓區域集水系統更加完善，可加速集水至港東抽水站進行抽排，降低港東村及附近農地淹水高度及減少淹水範圍，降低災損。

針對崁頂鄉淹水問題，水利處表示，府內歷年來已陸續完成「憲兵溝排水改善工程」、「溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程（0k+000-北勢橋）」和「溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程（北勢橋-洲子一號橋）」等3件工程，

另外，「魚池溝排水改善工程（第一期）」和「溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子一號橋-187線）」等2件工程皆已設計完成，正辦理用地作業，預計明年2月發包施工。