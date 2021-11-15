拚經濟 屏東市發5張百元面額振興消費券

屏東市公所普發5張小面額100元的振興消費券，為照顧這次受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響最大的攤販及店家，今天宣布將設立12個兌現站，其中6個就設在市場內。

屏東市代理市長程清水說，這次振興消費券以小面額形式推出，希望讓店家攤商有「振興感」，讓這班振興列車不僅看得到、也搭得到，配套上以「好領、好用、好兌現」為目標；兌現上採簡易便利方式，期望不只讓攤商受惠，更能提振買氣、讓顧客回流、商機重現，進一步維持消費熱度不墜，而非曇花一現的振興效果。

屏東市公所今天新聞稿表示，為體恤無營業登記的攤商消費券兌換現金的不便、小本經營找零兌現不易等困難，為求兌現便利好兌現，凡設籍屏東市營業人都可憑券兌現，以照顧在地攤商、活絡地方產業經濟。

市公所表示，自明年1月10日起，將在全市各區設12個兌現站，其中6個兌現站設在北區市場、中央市場、建國市場、和生市場、黃昏市場與民族夜市，方便屏東市攤商憑券兌換現金。振興消費券僅限於屏東市消費、如撕毀或汙損嚴重致難以辨識則不得使用。

為照顧振興五倍券無法受惠攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」；屏東市公所日前宣布，將發給市民每人500元消費券，主打照顧小攤商，採分梯、分流方式領取，第1梯次最快12月31日可領，使用期限到明年3月底，預估全屏東市將有近20萬人受惠。