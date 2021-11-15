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金門大學境外生獲冬衣 捐款轉贈弱勢讓愛流轉

中央社 / 金門縣15日電

氣溫直直落，國立金門大學為新南向國家的境外生募集冬衣。不少學生今天前來挑選，每挑一件就相對捐出新台幣10元，校方將彙整款項捐給在地慈善團體，讓愛流轉傳遞下去。

金門大學國際長顏郁芳今天接受媒體聯訪時表示，近日冷空氣南下，考慮來自東南亞國家的新生來不及準備冬衣，校方特別發動「寒冬送暖」冬衣募集活動，各界熱烈響應，來自四面八方的各式冬衣塞爆了國際暨兩岸事務處辦公室。

不少境外生今天到辦公室挑選衣物。看到滿坑滿谷的衣物和飾品，開心極了，盡情挑選試穿。來自泰國的企管研究所二年級彭絲琳興奮展示她的「戰利品」，有毛衣、外套、長褲和圍巾，粉、紫和黑色都有。她說，12件總共才120元，便宜又漂亮，實在太開心了。

馬來西亞的鍾奕恆也說，可以省下不少治裝費。也有民眾送來棉被和毯子，一件50元，這些來自熱帶國家的學生說，真的很需要。

金大畢業校友、平日熱心公益的李鍾靈也特別送來全新發熱衣，為學生添暖。顏郁芳代表校方致贈感謝狀，並對不具名捐出大量衣服的眾多金門鄉親致謝。

今年是金門大學連續第3年辦理冬衣募集活動。金大國際合作交流組組長鄭大行受訪表示，從月初發布訊息後，民眾熱情回應，不但天天有人將衣物親送至學校，還有人專門從台灣裝箱將冬衣寄到金門來，當中甚至有未拆封的新衣，還有不少是知名品牌。

金大感謝各界踴躍捐輸，由於衣物已爆棚，校方表示，活動告一段落後，會整理未能送出的冬衣，轉贈給適當的機構；同時也會從學生端收到的捐款，將捐給金門的慈善團體，將金門民眾的熱情與愛傳遞給更多需要幫助的人，讓愛流轉傳遞下去。

根據金大國際處統計，今年境外新生共有59名，包含僑生44名、外國學生10名、陸生5名。按生源國區分，印尼籍學生人數最多，達24名；還有馬來西亞、香港、越南、泰國和菲律賓新生。全校目前境外生總數170人，其中包括阿根廷、韓國和巴布亞紐幾內亞學生。

金門 馬來西亞 泰國

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