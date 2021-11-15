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河川秋冬枯水期 南高齊力守護流域展決心

中央社 / 台南15日電

節氣「立冬」，河川也進入枯水期，水質最易受影響。南、高兩地環保局針對二仁溪、三爺溪流域工廠、畜牧業展開聯合稽查，查獲鋁業工廠放流水pH嚴重超標，限期16日前完成改善。

對於9日這項稽查行動後續處置，台南市政府環保局水域及毒物管理科今天表示，屆時若未完成改善，將依水污染防治法第40條規定按次處罰；必要時將廢止業者水污染防治許可證或勒令歇業。

環保局新聞稿指出，二仁溪流域經台南市、高雄市多年來聯手整治，嚴重污染長度比例已自100%大幅下降至民國109年的24.1%。但仍有進步空間，雙方將持續合作，以二仁溪「全段無嚴重污染」為目標，致力守護河川水質。

依環保局數據，南、高兩地環保局聯手共出動15人次，重點在三爺溪流域的工廠，以及二仁溪南雄橋鄰近的畜牧業，共稽查20家次、放流水採樣檢測9件。其中，一家鋁業工廠放流水現場測得pH值為12.4（標準值6～9），屬嚴重違規，當場開立限期改善通知書並限期至16日前應改善完成。

其餘各事業放流水樣如經檢驗未符合放流水標準，將視水質超標程度，依水污染防治法處新台幣6000元以上、2000萬元以下罰鍰。環保局提醒民眾，發現有污染可撥打公害陳情專線0800-066-666或向台南市環保局報案專線06-6572916轉222。

台南 水質 超標

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