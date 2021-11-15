公投綁大選昨是今非？陳其邁：民主實踐過程調整

高雄市議員童燕珍質疑，市長陳其邁對「公投綁大選」的態度昨是今非；陳其邁強調，當初修法重點是降低門檻，但與大選綁一起卻造成投票亂象，民主實踐過程有問題，當然要調整。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案將在12月18日投票，針對公投綁大選公投，國民黨籍高雄市議員童燕珍今天上午在市政總質詢時，播放高雄市長陳其邁過去擔任立委時，發表當時對公投修法的支持言論，質疑陳其邁昨是今非，但未給陳其邁答詢機會。

陳其邁會後在接受媒體聯訪時回應表示，該影片的完整內容，是2017年民進黨修法調降公投門檻，當時主要在討論的是門檻問題。

陳其邁指，2004年是國民黨提案反對公投綁大選，經過歷次門檻高達50％的鳥籠公投，後來才修法將門檻降低，結果2018年國民黨一口氣提10個公投案，造成一面開票、一面投票亂象，立法院才再修法。

陳其邁表示，從鳥籠公投逐步修正，是民主實踐過程，法令制度有時會修正。「公投法若在實踐過程發生問題，當然要調整」。立法本來就會隨著時間、不同情境狀況修正。

陳其邁強調，當初民進黨修法主要是在講門檻問題，討論事情不該去脈絡化，只切一段斷章取義。修法後門檻降低，結果國民黨提10公投案造成投票亂象是事實，才會再將公投和大選分開，但仍維持低門檻，讓公投便於進行討論。