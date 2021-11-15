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家長指控補習班老師虐打學童 屏縣：若屬實須解僱

中央社 / 屏東縣15日電

屏東縣萬丹鄉有家長在網路上指控補習班老師用藤條打學童，還要學生拿棍子互打，家長已報警處理。屏東縣政府教育處今天表示，如果查證屬實，將要求補習班解僱這名老師。

一名家長在臉書（Facebook）「萬丹鄉交流地」等網站指控萬丹鄉某家補習班用藤條打她2名姪女，連藤條都打斷，還叫學生用棍子互打，並叫「外面國中生、高中生進來輪流打2名無辜的姪女」。

這名家長表示，事件發生在7日，學童還向家長說是「那個魔鬼老師」，這名老師抓她姪女頭髮、打巴掌，用拳頭和棍子毆打臉，還警告學生不能說，否則回到補習班會被打得更慘；後來有家長告訴她，所有補習班的學生都被打過。

這名家長出示姪女被打傷痕照片及老師所用的打人工具藤條、刮痧板及梳子並表示，老師打人後用刮痧板刮痧毀滅證據。家長已向警方報案，並指事情已進入司法程序，呼籲其他家長理性表達訴求。

屏東警分局發布新聞稿表示，這件事已進入司法程序，會依法處理。

縣府教育處今天也以新聞稿指出，縣府如果查證屬實，認定這名教職員確有涉及違反兒少法相關規定，致孩童身心遭受虐待，將依「補習及進修教育法」規定，命補習班解僱這名教職員，並依同法處罰業者新台幣5萬元以上、25萬元以下的罰鍰。

教育處指出，並得令補習班限期改善，屆期沒有改善，按次處罰；必要時令補習班停止招生或廢止短期補習班立案；另外，依兒少福利及權益保障法處以施虐者6萬以上、60萬元以下罰鍰，並公布補習班名稱及施虐老師姓名。

補習 屏東縣政府 萬丹

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