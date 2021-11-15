高市65歲以上長輩接種率達8成 送米、點心券再衝一波！

高雄市衛生局表示，高雄市65歲以上長輩接種率目前已達80%，日前長輩接種疫苗送有機米的活動成效不錯，本周會在富民長青中心續辦。此外今天起一連4天在四維行政中心接種站打AZ疫苗，65歲以上長輩接種就贈送喜憨兒點心券，可兌換25元麵包及指定飲品，也很受長輩歡迎。

衛生局簡技潘炤穎說，市府11月8日在長青中心65歲以上長輩接種疫苗送有機米，當日總計接種385人，其中65至74歲長輩219人，75歲以上長輩50人。由於接種成效不錯，預計本周將針對富民長青中心辦理此項活動。

市政府於四維行政中心大門安排疫苗接種站，11月15日至18日接種AZ疫苗，每日開放360個名額，其中90人開放預約接種，目前已額滿，也開放270人額度提供現場登記接種，以方便洽公民眾接種疫苗。市府鼓勵65歲以上長輩接種疫苗，凡於市府四維行政中心接種站完成接種的65歲以上長輩，都贈送喜憨兒點心券，可兌換25元麵包及指定飲品，每日限量110名。

潘炤穎表示，截至11月14日，高雄市65歲以上長輩接種率80%，由於目前國際疫情仍處嚴峻，長輩為感染COVID-19肺炎重症死亡的高風險族群，呼籲未接種疫苗的長輩可就近至鄰近診所或各行政區的社區接種站接種疫苗，如不知如何預約，也可撥打衛生局資訊電話7134000-1234，會有專人協助安排。