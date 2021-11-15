公所推屏東市消費券 主打好領、好用、好兌現刺激消費

為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」；市公所日前釋出消息並說明發放條件與規則，為了替攤商釋疑，並了解收券後兌換現金的方式，今天市公所特別公告12個兌現站，強化民眾消費意願，也方便攤商變現。

屏東市公所日前宣布，將發給市民每人500元消費券，主打照顧小攤商，採分梯、分流方式領取，第一梯次最快今年12月31日可領，使用期限到明年3月底，預估全屏東市將有近20萬人受惠。

市公所今天再度召開記者會，針對廠商、攤商收取消費券兌換現金的相關事宜進行說明。市公所表示，為方便廠商、攤商或店家，收取消費券之後，能更方便兌換，便依據消費習慣設立12處兌現站，其中，半數設在市場內。

代理市長程清水說，這次屏東市消費券以小面額的形式推出，就是要讓攤商有「振興感」，也讓這班振興列車看得到、也搭得到，配套上以「好領、好用、好兌現」為目標。

市公所提醒，明年1月10日起，市公所將在全市各區廣設兌現12處據點，一萬元以下皆可直接兌換現金，一萬元以上採匯款兌領，且消費券僅限於屏東市消費，如撕毀或汙損嚴重致難以辨識，則不得使用。