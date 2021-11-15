快訊

直播／本土持續+0 境外9例、無死亡病例

蔣尚義等3位台籍董事被換 中芯的圖謀是「準備要打仗了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公所推屏東市消費券 主打好領、好用、好兌現刺激消費

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府日前推出「屏東券」不少攤商有感，期盼日後屏東市公所的屏東市消費券也能有同樣的效用。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府日前推出「屏東券」不少攤商有感，期盼日後屏東市公所的屏東市消費券也能有同樣的效用。記者陳弘逸／攝影

為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」；市公所日前釋出消息並說明發放條件與規則，為了替攤商釋疑，並了解收券後兌換現金的方式，今天市公所特別公告12個兌現站，強化民眾消費意願，也方便攤商變現。

屏東市公所日前宣布，將發給市民每人500元消費券，主打照顧小攤商，採分梯、分流方式領取，第一梯次最快今年12月31日可領，使用期限到明年3月底，預估全屏東市將有近20萬人受惠。

市公所今天再度召開記者會，針對廠商、攤商收取消費券兌換現金的相關事宜進行說明。市公所表示，為方便廠商、攤商或店家，收取消費券之後，能更方便兌換，便依據消費習慣設立12處兌現站，其中，半數設在市場內。

代理市長程清水說，這次屏東市消費券以小面額的形式推出，就是要讓攤商有「振興感」，也讓這班振興列車看得到、也搭得到，配套上以「好領、好用、好兌現」為目標。

市公所提醒，明年1月10日起，市公所將在全市各區廣設兌現12處據點，一萬元以下皆可直接兌換現金，一萬元以上採匯款兌領，且消費券僅限於屏東市消費，如撕毀或汙損嚴重致難以辨識，則不得使用。

記者實地走訪屏東市知名夜市與早市攤商，不少攤商外張貼「不收五倍券」的告示，但有店家則鼓勵消費者使用縣府先前推出的「屏東券」，甚至有攤商說，已收取將近2萬多元的屏東券對振興有感，期盼之後的屏東市消費券也能有同樣的效用。

為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」主打照顧小攤商。記者陳弘逸／攝影
為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」主打照顧小攤商。記者陳弘逸／攝影
為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」主打照顧小攤商。記者陳弘逸／攝影
為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」主打照顧小攤商。記者陳弘逸／攝影

屏東 消費券

延伸閱讀

振興消費！屏東縣里港鄉公所春節前普發1千元現金

身分證、生日、姓名有「10」　淡水福容飯店免費送千元！3大飯店優惠請收

台東卑南鄉為「國家級邊緣人」推安慰獎 吸引百人討拍

屏東市公所投1億5百萬推消費券 盼活絡地方小攤商

相關新聞

振興消費！屏東縣里港鄉公所春節前普發1千元現金

疫情衝擊，加上通貨膨漲，消費指數高，屏東縣里港鄉代表會副主席洪博誼今年8月提案，建議鄉公所發給鄉民每人3千元紓困金，但鄉...

高市65歲以上長輩接種率達8成 送米、點心券再衝一波！

高雄市衛生局表示，高雄市65歲以上長輩接種率目前已達80%，日前長輩接種疫苗送有機米的活動成效不錯，本周會在富民長青中心...

議員批愛河無整體觀光規畫 高市觀光局長：我也不滿意

近日疫情趨緩、國旅復甦，今高市議會總質詢，議員童燕珍關注高市觀光發展，要求市府規畫愛河全線遊船亮點，強化中都等景點，讓愛...

公所推屏東市消費券 主打好領、好用、好兌現刺激消費

為照顧振興五倍券無法受惠的攤商，屏東市公所投入經費1億500萬元發行5張面額100元紙本「屏東市消費券」；市公所日前釋出...

奈良美智走訪屏東原鄉潘孟安：讓世界看見屏東原鄉的美

日本最具影響力的當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）來台巡迴特展最後一站台南，將在16日登場。奈良美智在T...

開闢紅豆作物新藍海 大寮農會紅豆水獲女性青睞

依中醫的「五色入五臟」養生概念與臨床觀察，屬赤色的紅豆能入心帶動血液循環，也能清熱解毒，常用來改善腳氣及消除下肢水腫，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。