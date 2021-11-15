高雄長者第1劑疫苗接種達8成 續推打疫苗送有機米

高雄65歲以上第1劑COVID-19疫苗接種率達80％；為鼓勵接種，高市府祭出有機米、喜憨兒點心券等贈品，本週也將再到富民長青中心舉辦長輩打疫苗送有機米活動。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，截至14日，高雄市65歲以上長輩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第1劑接種率已達到80％。

衛生局表示，8日在長青中心舉辦長輩打疫苗送有機米活動，總計接種385人，其中65到74歲長輩219人，75歲以上長輩50人；由於接種成效不錯，預計本週將再到富民長青中心辦理，詳細日期會再行宣布。

為方便洽公民眾接種，高市府也開設四維行政中心接種站，今天到18日連續4天提供AZ疫苗，每日360個名額中，90個預約名額已額滿，還有270個現場登記名額。也贈送給接種疫苗的長輩喜憨兒點心券，可兌換麵包及指定飲品，每日限量110名。

衛生局表示，由於目前國際疫情仍處嚴峻，長輩又是感染COVID-19重症死亡的高風險族群，呼籲未接種疫苗的長輩可就近至鄰近診所或各行政區的社區接種站接種疫苗，若有預約問題可撥打衛生局電話洽詢。