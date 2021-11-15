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大安區某診所錯打疫苗 北市衛生局：研議開罰

中央社 / 台北15日電

台北市大安區某診所12日誤替23名應接種AZ疫苗的民眾施打莫德納疫苗衛生局今天表示，已在研議是否開罰，並會在確認診所改善疏失後，恢復COVID-19疫苗接種服務。

台北市衛生局12日接獲大安區某診所主動通報，將原定接種第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗的23人誤接種成莫德納疫苗，衛生局獲報後即暫停此診所接種服務，安排已預約民眾轉至其餘醫療院所施打，並啟動混打民眾健康關懷。

衛生局官員今天接受中央社記者電訪表示，將暫停此診所疫苗接種服務到24日，近期將再度前往稽查並確認診所改善作為，確認無虞後才會考慮在第15輪疫苗接種恢復服務。

懲處部分，衛生局官員表示，已在研議是否能以醫療法開罰，但最重要的是輔導並確認診所已改善疏失，才能繼續替民眾接種疫苗。

衛生局官員說，遭混打民眾有1人表達身體不舒服，將持續追蹤關懷。

屏東縣安泰醫院日前誤將AZ疫苗當莫德納施打，有88人被錯打，因未落實疫苗管理及「三讀五對」，遭縣府依違反醫療法等罰款新台幣15萬元。

AZ疫苗 衛生局 莫德納疫苗

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