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高雄目標建萬戶社宅 年底前拚開工率50%

中央社 / 高雄15日電

台積電將到高雄設廠，亞洲新灣區特貿三土地也順利招商，因應未來住宅需求，高市副市長林欽榮今天表示，高雄社會住宅目標興建1萬戶，年底前至少有50%開工率，2024年後陸續啟用。

林欽榮上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，亞洲新灣區特貿三公辦都更案民間投資金額逾新台幣750億元，每家廠商均承諾4年動工，5年到6年完工。特貿三附近的市有土地，也將興建亞灣智慧公宅1600戶。

林欽榮說，高雄市預計4年內與中央合作興建8800戶社會住宅，希望再提升到1萬戶；社宅每坪造價約13萬5000元以上，跟高雄豪宅沒啥兩樣，可提供青年等族群居住，至少可住6年，特殊狀況可住12年。

林欽榮並表示，市府會加強查核高雄房價是否有炒作情形，同時也會加速興建社宅、提出青年安家計畫等，預計今年底前會有5048戶社宅動工，年底一定發包到50%開工率，並盡可能在2024年、2025年起陸續釋出啟用。

另高雄市左營區崇實安居社會住宅下午將舉行開工動土典禮，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人將出席，市府也將向中央爭取提升至1萬戶社宅目標。

社宅 高雄市 林欽榮

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