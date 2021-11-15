振興消費！屏東縣里港鄉公所春節前普發1千元現金

疫情衝擊，加上通貨膨漲，消費指數高，屏東縣里港鄉代表會副主席洪博誼今年8月提案，建議鄉公所發給鄉民每人3千元紓困金，但鄉公所考量會影響財政要再研議。今代表會再度提案，建議發1千元，鄉長徐國銘說，每人發1千元，對公所財政影響不大可以打平，公所會在明年農曆春節前發放每人1千元振興消費金。

里港鄉代表會今年8月提案，建議鄉公所發每人3千元紓困金，當時鄉長徐國銘說，每人3千元紓困金，要花8100萬元經常門費用，公所要貸款，沒有那麼多經費要再研議。今天里港鄉定期會，副主席洪博誼再度提案，建議公所改發每人1千元現金，振興經濟消費。鄉長徐國銘今說，經討論後決定，發給鄉民每人1千元現金，公所財政還可以負擔。

徐國銘今上午在臉書公布，里港鄉發放振興消費金1千元，領取資格今年10月31日前戶籍遷入里港鄉，都可領取振興補助，新生兒在今年12月31日前出生，並入籍里港鄉（父母親其中一方為里港人）也可領取。公所會在明年1月14、15、16日，在各社區活動中心發放，參照重陽敬老金發放地點發放，讓大家拿到振興金可以採買年貨。里港鄉10月31日前設籍人口數有2萬5665人。

屏東市人口有19萬多人，市公所日前宣布普發500元振興消費券，500元振興消費券採5張100元面額，只要11月16日前設籍屏東市就可領取。市公所表示，全市59里從12月31日起至2022年1月16日，分3梯次領取，錯過時間的市民，可在2022年1月23至27日到市公所領取。