快訊

與陳時中餐敘嗨歌 郭台強「14個字」出面回應了

退役戰機你丟我買供應鏈下 會出現我的武器變我的敵人嗎？

愛河整治最後一哩路 仁武草潭埤滯洪池動工

中央社 / 妤高雄15日電

高雄仁武區北屋排水為愛河水系源頭，上游整治前多為土溝及廢棄埤塘，市府進行北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程，近日均已開工，預計明年12月底前完工，完成愛河最後一哩路整治。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，近年仁武地區發展迅速，為減緩愛河下游淹水，並完成愛河最後一哩路整治，正辦理北屋排水上游及草潭埤滯洪池整治。

水利局表示，北屋排水上游整治前現況多為土溝及廢棄埤塘，且雜草叢生環境不佳，渠道斷面未達防洪保護標準，須拓寬渠道寬度為10到15公尺防止洪患；目前北屋排水已施工，渠道型式採用植生坡面以營造生態環境，兼具排洪與生態。

水利局並表示，因應北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程，都發局已完成都市計畫變更，地政局辦理100期重劃，同步改善仁武區八卦里舊有巷道與主要道路連接。

水利局指出，草潭埤滯洪池分為南池和北池，以公園方式闢建，南池面積約1公頃，北池面積約3.2公頃，整體滯洪量可達7.5萬噸，汛期間除可提供滯洪功能外，平時可提供民眾作為運動休閒空間，也增進市容觀瞻。

水利局表示，草潭埤滯洪池開闢計畫總工程經費約新台幣2億元，北屋排水約8100萬元，均於近日已開工，預計明年12月底前完工，完工後保有愛河水系源頭生態環境，減緩愛河下游淹水情形，並完成愛河整治最後一哩路。

愛河 滯洪池 淹水

延伸閱讀

議員批愛河無整體觀光規畫 高市觀光局長：我也不滿意

南市水利局本月整治關廟龜洞野溪 明年7月底完工

改善安南區水患！台南市斥資10.7億整治「六塊寮」排水

嘉市貨轉中心開發進帳3億 聯外排水差一步能開工

相關新聞

振興消費！屏東縣里港鄉公所春節前普發1千元現金

疫情衝擊，加上通貨膨漲，消費指數高，屏東縣里港鄉代表會副主席洪博誼今年8月提案，建議鄉公所發給鄉民每人3千元紓困金，但鄉...

議員批愛河無整體觀光規畫 高市觀光局長：我也不滿意

近日疫情趨緩、國旅復甦，今高市議會總質詢，議員童燕珍關注高市觀光發展，要求市府規畫愛河全線遊船亮點，強化中都等景點，讓愛...

奈良美智走訪屏東原鄉潘孟安：讓世界看見屏東原鄉的美

日本最具影響力的當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）來台巡迴特展最後一站台南，將在16日登場。奈良美智在T...

開闢紅豆作物新藍海 大寮農會紅豆水獲女性青睞

依中醫的「五色入五臟」養生概念與臨床觀察，屬赤色的紅豆能入心帶動血液循環，也能清熱解毒，常用來改善腳氣及消除下肢水腫，高...

「公路上的公民課」青年品德行 亟需募文具書籍助偏鄉

大專青年品德課程「公路上的公民課」即將邁入第8年，實踐大學國際企管系副教授方信淵每年寒假帶著來自台灣各地的大專生，負重步...

立槳客擅闖校園沖腳 工友勸不聽報警驅離

屏東琉球鄉白沙國小與當地知名景點中澳沙灘僅一牆之隔，校方6年前向大鵬灣國家風景區管理處申請在校內設置沖腳區，讓遊客沖洗又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。