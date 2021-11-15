愛河整治最後一哩路 仁武草潭埤滯洪池動工
高雄仁武區北屋排水為愛河水系源頭，上游整治前多為土溝及廢棄埤塘，市府進行北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程，近日均已開工，預計明年12月底前完工，完成愛河最後一哩路整治。
高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，近年仁武地區發展迅速，為減緩愛河下游淹水，並完成愛河最後一哩路整治，正辦理北屋排水上游及草潭埤滯洪池整治。
水利局表示，北屋排水上游整治前現況多為土溝及廢棄埤塘，且雜草叢生環境不佳，渠道斷面未達防洪保護標準，須拓寬渠道寬度為10到15公尺防止洪患；目前北屋排水已施工，渠道型式採用植生坡面以營造生態環境，兼具排洪與生態。
水利局並表示，因應北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程，都發局已完成都市計畫變更，地政局辦理100期重劃，同步改善仁武區八卦里舊有巷道與主要道路連接。
水利局指出，草潭埤滯洪池分為南池和北池，以公園方式闢建，南池面積約1公頃，北池面積約3.2公頃，整體滯洪量可達7.5萬噸，汛期間除可提供滯洪功能外，平時可提供民眾作為運動休閒空間，也增進市容觀瞻。
水利局表示，草潭埤滯洪池開闢計畫總工程經費約新台幣2億元，北屋排水約8100萬元，均於近日已開工，預計明年12月底前完工，完工後保有愛河水系源頭生態環境，減緩愛河下游淹水情形，並完成愛河整治最後一哩路。
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