議員批愛河無整體觀光規畫 高市觀光局長：我也不滿意

近日疫情趨緩、國旅復甦，今高市議會總質詢，議員童燕珍關注高市觀光發展，要求市府規畫愛河全線遊船亮點，強化中都等景點，讓愛河觀光更具亮點。童燕珍批，觀光局對愛河著力太少，未善盡推動城市觀光責任，「觀光局長你滿意目前愛河的狀況嗎。」觀光局長周玲妏表示，自己也不滿意目前狀況，近日將跨局處討論愛河觀光計畫。

童燕珍指出，自己多次在質詢時要求市府重視愛河觀光，但未見觀光局動作。童認為，觀光局應大力推動愛河沿岸景點，讓富有文化的景點能吸引更多遊客，甚至可引入觀光文化導覽行程。童燕珍建議，可在河西路、願景橋設置皇家歐風馬車、中都公園和中都窯廠可發展夜間觀光等。

周玲妏表示，自己對愛河目前狀況也不滿意，愛河一直以來都是不同局處管轄，包括水利局、養工處、環保局、文化局、觀光局等局處，近日將跨局處討論愛河觀光，將整體評估愛河作為觀光廊帶。另外市府也向中央申請愛河成為「指定觀光區」，以利更大型的觀光建設。

高雄市長陳其邁則說，過去自己擔任代理市長提大愛河計畫，今年大型的工程則是原來的台鐵的綠園道便橋及明年九如陸橋將拆除等，這部分會讓鼓山區、三民區串連得更好，也能帶動中都濕地、中都磚窯廠等景點，目前文化局、工務局已針對中都磚窯廠討論，中都濕地則由水利局、養工處負責，目前還有家庭汙水的部分需要解決。