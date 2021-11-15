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大廠進駐高雄人才需求增 市府媒合青年進產業

中央社 / 高雄15日電

台積電即將到高雄設廠，南部半導體廊帶發展帶動大廠對人才需求，高雄市政府表示，超前部署舉辦半導體產學交流暑期營，吸引年輕學子參與、成功媒合21位青年進產業工作。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，早在7月就邀請英特格、恩智浦、穎崴、穩懋、日月光、華泰、萬潤、興勤、興勝9家半導體大廠，首創地方政府舉辦「半導體產學交流暑期營」，規劃3場產學交流會、1場面試工作坊，邀請4位名校講師、9家大廠代表輪番授課，幫助學生了解產業趨勢，吸引107名半導體相關科系學生參與。

經發局長廖泰翔表示，台積電落地勢必將帶動周邊供應鏈進駐，為因應南部半導體廊帶發展，帶動大廠求才，這場暑期營最終9家業者合計開出99個職缺，輔導21名青年進入職場，成功為供需雙方搭起橋梁；他也表示，未來將持續配合業者需求開辦相關活動。

參與暑期營的高雄在地IC封測大廠華泰電子人資處經理許景貞表示，這場暑期營有別傳統招募活動，由工研院招募全台各大專院校相關科系學生，人才來源廣度增加，更傳授面試技巧，幫助學生完整展現個別優勢，為企業人資和用人主管節省事前過濾履歷時間，並有助於深入了解面試者的技術與品格，對徵才單位非常有用。

經媒合順利進入產業的屏東大學畢業生陳詩安說，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，職缺較往年少，許多同齡朋友都為求職苦惱、擔心畢業即失業，透過暑期營在專家輔導下順利通過面試，「聘書居然比畢業證書還早收到」，將進入心儀已久的華泰電子擔任製程工程師，在產線上發揮所長。

經發局表示，未來將因應企業需求，持續規劃相關活動，歡迎更多企業投資高雄，從水、電、用地、人才都會幫企業準備好。

半導體 面試 科系

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