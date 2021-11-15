奈良美智走訪屏東原鄉潘孟安：讓世界看見屏東原鄉的美

日本最具影響力的當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）來台巡迴特展最後一站台南，將在16日登場。奈良美智在Twitter秀出，走訪屏東縣原鄉部落景點，從霧台鄉、三地門鄉德文到春日鄉老七佳部落，縣長潘孟安臉書發文說，謝謝大師讓世界看見屏東原鄉的美。

奈良美智這兩天在Twitter秀出，走訪屏東原鄉景點，包括屏東縣霧台鄉、三地門鄉德文，與春日鄉老七佳石板屋聚落群。

潘孟安在臉書發文說，奈良美智走訪屏東原鄉，感受魯凱、排灣原民文化。大師的照片、影片中，告訴大家許多屏東和日本緣分，屏東從日治時期種下咖啡植株，也和在族人言語中，聽到日文單詞，更在賣菜攤車聽到日本歌曲，倍感親切。

潘孟安說，希望屏東多一度的山海熱情，能讓大師有新靈感，歡迎下次再來更多地方。潘孟安最後也寫到，「有人幸運巧遇大師嗎？」。有網友留言，期待可以來屏東設展。