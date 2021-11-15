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開闢紅豆作物新藍海 大寮農會紅豆水獲女性青睞

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大寮區農會開發的紅豆水，近年獲女性消費者青睞。圖／大寮區農會提供
高雄大寮區農會開發的紅豆水，近年獲女性消費者青睞。圖／大寮區農會提供

依中醫的「五色入五臟」養生概念與臨床觀察，屬赤色的紅豆能入心帶動血液循環，也能清熱解毒，常用來改善腳氣及消除下肢水腫，高雄大寮區農會10多來利用在地盛產的紅豆開發紅豆水，讓傳統作物更加值，也為農友創造收益。

大寮區農會歷經多年努力，成功打響經典好米與有產銷履歷認證的「紅晶鑽」紅豆品牌。現任理事長邱永成、常務監事楊榮瑞，總幹事洪採梅接棒更攜手開發紅豆作物的藍海，結合食品廠利用在地具產銷履歷的高雄8號紅豆，以古法開發優質紅豆水，不含糖、無額外添加物，成為消費者健康新選擇。

紅豆水是取紅豆浸泡、加水燜煮而成，中醫古籍記載具清熱解毒作用，能消下肢水腫，近年甚獲孕婦及久坐辦公室的女性青睞。

大寮區農會表示，紅豆含鐵質、葉酸等，可利尿、消水腫、排水、補血、改善血液循環、使氣色紅潤，搭配含有酵素、膳食纖維、維生素B、抗氧化物質的薏仁，還能排水、利尿，使皮膚透亮光滑。纖維質則能刺激腸胃蠕動，有民眾在減肥期間因為飲食習慣改變而排便不順，適度攝取紅豆，有助預防便秘。

農會 紅豆水 水腫

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