「公路上的公民課」青年品德行 亟需募文具書籍助偏鄉

大專青年品德課程「公路上的公民課」即將邁入第8年，實踐大學國際企管系副教授方信淵每年寒假帶著來自台灣各地的大專生，負重步行花東將將募集來的物資送給偏鄉小校。成行前正向各界募集學用品和青少年、兒童讀物，願意幫助偏鄉孩子的民眾可將物資寄到「84550高雄市內門區大學路200號 實踐大學 方信淵 老師收」。

方信淵表示，在每年寒假「公路上的公民課」之前，主辦單位會在網路上募集一些資源，然後再號召全國大專校院的大專青年組成步行團，以負重徒步的方式把這些社會大眾的愛和關懷，捐助到原鄉部落學校。每年活動也都邀請一些認同並贊助支持活動的成功企業家，陪年輕人走上一段，並在「夜間公民課」一起討論社會議題，分享人生經驗。

2022公路上的公民課行程規畫，預計在1月21日至28日，8天7夜的行程將從台東成功鎮徒步走到花蓮的西林國小，希望能獲得大家的支持，共同陪伴大專青年進行一段社會公民的進化旅程。