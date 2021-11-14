全台最大公辦都更招商案評選 特貿三吸引民間投資750億

高雄亞洲新灣區特貿三評選結果今天出爐，這是全台公辦都更最大民間投資規模，也是高雄首件成立廉政平台招商案，預計吸引750億民間資本。評選結果北基地由興富發建設公司取得最優申請人，南基地北側最優申請人為國揚實業公司與台灣人壽保險公司合組團隊，南基地南側最優申請人則為國城建設公司與高興昌鋼鐵公司組成的智匯方舟合作聯盟。

高雄市都發局表示，特貿三5.3公頃分三個招商基地，吸引9組申請人參與投標競爭。

高雄市副市長林欽榮表示，亞灣特貿三土地都更開發後，將集結商、辦、住、零售及產業與公共服務等綜合使用機能，與經濟部高雄軟體科技園區一、二期交相呼應，共築成為行政院大南方計畫及5GAIoT創新園區的產業火車頭。這也是繼台積電宣布至高煉廠投資奈米級晶圓廠後，高雄再一個重量級的公私協力開發案的正式啟動。

林欽榮表示，依各基地最優申請人投資預估，特貿三5.3公頃開發後總價值將超過1200億元，創造至少4千個工作機會。此案地主台電公司及高雄市政府，也將在合作開發中分回超過達10萬坪總樓地板面積，供5GAIoT創新企業、青創基地或會展商業等產業空間設施使用。這樣的產業空間設施量能，將與經濟部高雄軟體科技園區一、二期鏈結，形成商、辦、及研發軟體產業一體的綜合場域，奠定高雄亞灣在5GAIoT產業生態鏈發展區域優勢地位。

依據三家最優申請人開發及經營構想，將與市府共同推展5GAIoT產業及興建智慧建築，以及設置智慧建築5GAIoT產業創新設計館、智慧零售體驗館，與回饋給市府5千萬至1億元不等的規模，以供設立5GAIoT推廣基金會、設立5GAIoT創意交流中心。

特貿三是高雄首件成立廉政平台招商案，從招商公告日起，市府即與檢察官，廉政署、政風等機關設立廉政平台。林欽榮召集的17位評選委員，都公開公布於營建署都市更新入口網，都發局預計最快在今年底至明年初陸續完成三宗基地議約簽約程序，加速展開後續都更報核程序。