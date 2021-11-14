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高雄市觀光局推單車遊 邀藝人共騎吸引人氣

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
藝人「林彥君151」（紅衣者）今至高雄擔任高市府舉辦的「亞灣城市單車遊」陪騎嘉賓。圖／高雄市觀光局提供
藝人「林彥君151」（紅衣者）今至高雄擔任高市府舉辦的「亞灣城市單車遊」陪騎嘉賓。圖／高雄市觀光局提供

疫情趨緩，高雄市觀光局推城市漫遊，陸續舉辦多場「十面埋伏單車遊」活動，今從夢時代出發的「亞灣城市單車遊」，由藝人「林彥君151」擔任陪騎嘉賓，沿途拍攝Vlog宣傳高雄特色景點，還有復古鋼管車友同行。觀光局表示，緊接著11月20日鳳山場、12月19日林園場將熱烈展開，可使用五倍券、動滋券報名「十面埋伏單車遊」，享受高雄暖冬。

觀光局表示，高雄亞灣區已成為遊客假日觀光休閒的好去處，今年十面埋伏單車遊亞灣城市路線，結合現有的臨港線單車道，從夢時代出發，經過高雄展覽館、新光碼頭，沿途還有全新開幕的高雄流行音樂中心位處愛河出海口呈U型的場域，也是飽覽高雄港市百萬美景的最佳視角。

除了騎乘活動外，觀光局為讓民眾體驗在地特色，也提供由高雄知名法餐主廚簡天才研發的玉荷包吐司當作伴手禮，以及在地商圈店家的一口小麻糬做為補給品，民眾參加活動也可以拿到商圈券，直接到合作店家與攤位消費。

觀光局表示，緊接著「鳳山綠園道單車遊」將於11月20日登場，從衛武營都會公園出發，路途上會經過迷迷村、大東濕地、東便門、訓風砲台、鳳凌廣場等景點，活動並邀請清新女孩王立言和歌手曾梓松表演。台灣媳婦「法國Anna」一家人也會參與活動陪騎。

近來高雄各大飯店、餐廳、景點配合五倍券推出優惠活動，只要在高雄花振興券，就能賺高雄券。

藝人「林彥君151」（紅衣者）今至高雄擔任高市府舉辦的「亞灣城市單車遊」陪騎嘉賓。圖／高雄市觀光局提供
藝人「林彥君151」（紅衣者）今至高雄擔任高市府舉辦的「亞灣城市單車遊」陪騎嘉賓。圖／高雄市觀光局提供
藝人「林彥君151」（紅衣者）今至高雄擔任高市府舉辦的「亞灣城市單車遊」陪騎嘉賓。圖／高雄市觀光局提供
藝人「林彥君151」（紅衣者）今至高雄擔任高市府舉辦的「亞灣城市單車遊」陪騎嘉賓。圖／高雄市觀光局提供

單車 觀光局

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