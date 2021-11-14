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高雄推單車遊活動振興觀光 五倍券、動滋券可用

中央社 / 高雄14日電

COVID-19疫後拚觀光，高市觀光局舉辦一系列單車遊活動，今天還找來藝人林彥君陪騎。觀光局預告接下來還有2場單車遊活動，可用振興五倍券或動滋券報名，鼓勵民眾多到戶外走走。

觀光局今天發布新聞稿表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，騎單車是深入大街小巷旅遊高雄的最佳選擇，還能兼運動，因此推出「十面埋伏單車遊」系列活動，規劃不同路線供民眾選擇。

觀光局接受中央社記者訪問表示，受到COVID-19疫情影響，原訂5月舉行的「十面埋伏單車遊」延到9月，原預計辦10場也減為5場，目前已辦過哈瑪星鹽埕埔、左營舊城路線的單車遊，頗受車友好評。

今天第3場亞灣城市路線單車遊，開始可以使用振興五倍券和動滋券支付，每人報名費為新台幣250元，但使用振興五倍券和動滋券另有優惠。觀光局統計，今天的亞灣城市路線單車遊，有約3成民眾使用振興五倍券及動滋券支付。

今天的亞灣城市路線，從夢時代出發，由藝人林彥君擔任陪騎嘉賓，沿途拍攝影像宣傳高雄特色景點。路線經過高雄展覽館、新光碼頭及新開幕的高雄流行音樂中心等，飽覽高雄港市美景。

觀光局表示，接下來還將舉辦11月20日鳳山場、12月19日林園場。鳳山場從衛武營都會公園出發，沿途經過迷迷村、大東濕地、東便門、訓風砲台、鳳凌廣場等景點；林園場則經過林園海洋濕地公園、中芸漁港、汕尾海堤單車道等。

此外，隨著天氣轉涼，觀光局也推出「2021大港吃鍋」票選活動，也預期將辦理米其林美食、餐酒館相關活動，盼吸引遊客來高雄玩，也振興相關產業經濟。

單車 觀光局

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