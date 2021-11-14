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助高雄企業數位轉型 亞馬遜雲端服務免費認證培訓

中央社 / 高雄14日電

為強化南台灣企業數位轉型能量，亞馬遜雲端服務免費在高雄亞灣新創園舉辦原價1萬元的雲端從業人員認證培訓，吸引超過50家企業、破百人參與，19日將舉辦最後一場。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，為帶動產業轉型升級、培育人才，亞馬遜雲端服務（AmazonWeb Services，AWS）12、19日在亞灣新創園舉辦「AWS雲端從業人員認證培訓」，助從業人員考取雲端從業人員認證考試（Certified Cloud Practitioner）。

經發局強調，這個培訓課程原價1萬元，這次在高雄免費舉辦，已吸引超過50家企業、破百人報名參與，19日將舉辦最後1場。

經發局長廖泰翔指出，導入數位應用是全球的趨勢，亞洲新灣區是未來5G AIoT發展的重要基地，中央和地方政府攜手投入資源，推動南部產業轉型。

廖泰翔表示，要把數位轉型的趨勢深入到各行各業，就要透過優質的數位工具，期盼能透過本次培育課程幫助從業人員拓展技能，提升雲端服務技術應用，為南台灣產業注入更多數位雲端能量，為整合應用奠定堅實的基礎，大幅提升產業數位轉型效率。

廖泰翔也特別感謝AWS特別南下舉辦「AWS雲端從業人員認證培訓」課程，推動雲端網路服務，幫助大家了解如何透過工具幫助個人及企業成長，並表示將極力邀請AWS為高雄廠商設計更多加值服務。

AWS也透過新聞稿表示，近年致力於與政府、機構及學校合作，亦深耕南部潛力傳統產業推動數位轉型。AWS雲端從業人員認證培訓第2場次將於19日在高軟鴻海大樓3樓亞灣新創園舉辦，有興趣的民眾可於線上報名（https://ppt.cc/fvvo6x）。

海大

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