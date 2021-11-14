育嬰打掃做飯樣樣來 34名月嫂獲優質服務員

高市社會局今天舉辦110年「坐月子到宅服務優質服務員表揚」，共34人獲獎。獲獎服務員黃桂芳說，自己孩子已長大，能重回職場協助新生兒家庭解決困難，讓她感到快樂又有意義。

社會局110年「坐月子到宅服務優質服務員表揚」，今天由社會局副局長葉玉如頒獎，考量孕產婦及嬰幼兒屬於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫高風險族群，此次頒獎由獲獎的服務員黃桂芳、黃楨栗姊妹，代表34名優質服務員領獎。

坐月子到宅服務員就是俗稱的「月嫂」，社會局今天發布新聞稿表示，黃氏姊妹在平台服務已有近5年以上資歷，盡心盡力服務每戶新生兒家庭，創造良好口碑。

黃桂芳說，自己4個孩子已長大，想重回職場，參加了社會局委辦坐月子到宅服務人員培訓課程。成為服務員後，指導新生兒家庭親餵母乳、洗澡等排解疑難雜症，讓她感到工作有意義又快樂。妹妹黃楨栗也在她鼓勵下加入服務員行列。

有3個孩子的媽媽說，她連續3胎使用高雄市坐月子到宅服務，費用親民，每天餐點在口味、分量上均客製化，不會浪費。服務員對寶寶呵護備至，清潔、打掃、洗衣也不馬虎，堪稱「神隊友」，讓她在坐月子期間減輕負擔，可好好休息。

社會局表示，高市府2013年首創「坐月子到宅服務」，安排受過240小時專業訓練的服務員到府提供產婦客製化服務，成為新手爸媽堅強後盾。今年更把5月1日（含）後出生的第1胎新手父母補助時數從80小時提高為100小時。

社會局表示，民眾若有到宅坐月子服務需求可洽高雄市第一區或第二區坐月子到宅服務媒合平台，預約由平台協助媒合服務員。