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中油楠梓宿舍群 盼解決土地爭議前先降地價稅率

中央社 / 高雄14日電

台積電到高雄楠梓設廠，帶動周邊房地價上漲，卻也讓附近只有地上權並以地價稅為地租的中油宏毅、宏榮、宏南宿舍群居民，恐面臨更高地租，居民盼解決土地爭議前，能先降低地價稅率。

台積電將到中油高煉廠設廠，宏毅、宏榮、宏南是中油員工宿舍群，目前約有1157戶居住，但土地屬於中油，居民僅有地上權，居民多年爭取中油讓售土地未果，中油則向居民收取地價稅當土地租金。

宏毅里里長馮靖絨接受中央社記者訪問表示，居民希望能以多元方式解決土地問題，如中油將土地讓售給居民、政府推動都市更新等，但在政府提出解方以前，希望能降低居民要負擔的地價稅。

馮靖絨說，自用住宅用地地價稅依千分之2計徵，但宏毅、宏榮、宏南屬於勞宅，依現行法規不適用千分之2優惠稅率，而是要依非自用土地千分之55計徵。

馮靖絨說，中油則向無中油員工或退休員工身分的居民收取千分之60稅率，多出的千分之5當作維修費用。具中油員工或退休員工身分者則收取千分之10。

長期協助宿舍居民爭取權益的中華青年公共事務倡議協會理事長莊為傑接受中央社記者訪問表示，他已發文給行政院及各政黨黨團，希望能促修土地稅法，讓勞宅也能適用自用住宅稅率。

莊為傑說，房價上漲，造成許多勞工、青年、家庭經濟壓力，但仍有企業願意協助勞工取得安身立命之所，可是公司須負擔的地價稅額卻高，盼修法讓企業更有空間照顧勞工，勞工也能負擔較低地租。

高雄市議會日前也有議員關切宿舍居民權益，高雄市長陳其邁答詢時表示，無論是就地讓售或公辦都更，一定會優先保障居民居住權，市府會和中油討論，不會讓此事一直拖下去。

中油 宿舍 台積電

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