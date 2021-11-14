屏東義大醫院動土 潘孟安：讓醫療平權逐步落實

屏東縣府將原本麟洛運動公園公有土地活化，打造為健康產業園區，義联集團進駐，今舉行屏東義大醫院動土儀式，縣長潘孟安說，身為催生者角色，他深感屏東長期醫療資源不足，鄉親在轉診醫療過程中，舟車勞頓，缺乏保障，醫療政策就近在地照顧、資源平衡，讓醫療平權逐步落實。

潘孟安今致詞說，他特別打電話邀請衛福部長陳時中南下見證屏東醫療新的里程碑，接著潘說「來這邊唱歌沒關係」，引發全場笑聲，潘孟安說完後未再談此話題。

屏東縣衛生局統計，屏東縣一年急診量約32萬人次，其中有2％約6400人有轉診需求需跨區就醫，轉診高雄或其他縣市就占70%，其中轉往高雄四大醫院更占90%，高雄義大醫院每年有18％ 的看診人次來自屏東；另外癌症就醫，屏縣有一半跨區醫院，主要是民眾對於在地醫療信心不足。

潘孟安說，屏東醫療資源長期不足，22間醫院均為地區與區域醫院，沒有準醫學中心設置，鄉親常要遠赴外地就醫，尤其在急重症、婦產醫療時常跨區就醫，希望醫療政策就近在地照顧，偏鄉醫療資源平衡。

衛福部次長薛瑞元今出席動土典禮，潘孟安說，薛次長在2016年擔任屏東縣衛生局長，當時研擬相關計畫提到醫療審議委員會，2016年經衛福部核可後，2017年起興辦產業園區，土地覓合上遇到困惱，讓閒置公有土地能活化為醫療產業園區。

潘孟安說，明年將有高榮屏東大武分院營運，屏東義大醫院，未來與屏東在地醫療院所垂直整合，支援屏南地區、偏鄉和離島醫療，提升全縣醫療能量，改善跨區醫療，讓鄉親未來看病不用再跨過高屏溪，創造就業機會。