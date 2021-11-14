屏東義大醫院今動土 總投資達200億預估2025年中營運

屏東縣府將原來麟洛運動公園，活化公有土地，推動為「屏東縣健康產業園區」，攜手義联集團，屏東義大醫院今舉行動土典禮，縣長潘孟安、衛福部長陳時中、縣內民意代表、醫院診所負責人等出席，義大醫療決策委員會杜元坤說，屏東縣健康產業園區23公頃，分成醫療園區、資源產業園區兩部分，整體投資金額加上興建項目與近年原物料人工成本高漲，預估投資金額達200億，其中醫療照顧部分第一階段總投資金額達92.8億元，第一期預計2025年中開始營運，創造2000個工作就業機會。

杜元坤說，屏東義大醫院在屏東縣健康產業園區內，屏東縣健康產業園區總開發面積23公頃，醫療園區總面積占10.66公頃，鄰近國道3號麟洛交流道及台1線等主要幹線，屏東義大醫院第一階段總投資金額約92.8億元，包含急性醫療的醫院、住宿型長照機構（護理之家）及產後護理之家、員工宿舍等綜合性醫療園區，預計2025年年中營運。

杜元坤說，義大屏東醫院定位區域醫院型教學醫院，有495床急性病房、200個特殊病房，有264床長照病房；第二階段開發期程視整體市場狀況及投資環境再提出醫療照護興建計畫，目前規畫項目包含養生、智慧長照、預防醫學等。

杜元坤說，義联集團原本提出整個健康產業園區投資金額高達130億，加上興建項目與近年原物料人工成本高漲，預估投資金額達200億。義联集團有生產、醫療、教育與休閒等事業體，有豐富經驗，秉持貢獻地方，回饋社會，打造屏東全方位健康園區。

杜元坤說，根據衛福部統計資料，屏東地區民眾到義大醫院就醫比例約有18％，義大將觸角延伸到屏東，在地服務，醫療地區可增加2000個工作機會，整個園區包括遊樂，旅遊等設施，可增加屏東地區3000人就業機會，期待未來吸引更多產業。