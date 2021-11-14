屏東東港迎王祭落幕 下周三南州迎王接力登場

屏東縣東東港迎王圓滿落幕後，下周三將南州迎王將請水、過火後正式展開為期6天的祭典；先前主辦的南州鄉溪洲代天府，舉辦南州王船快閃活動，巡迴全台5天，南北快閃掃疫；迎王期間，王船遶境回到溪洲代天府廣場，也會搭建平安橋，並架上36支青刀，供民眾改運祈安。

南州迎王自1963年開始辦理，至今已屆一甲子，今年逢第二十科辛丑正科迎王年，主辦的南州鄉溪洲代天府，月前還特別舉辦「2021年南州王船快閃，為全民祈福」活動，讓王船從南州鄉出發巡迴全台5天，南北快閃掃疫，具迎王驅疫祈安的意義。

據廟方表示，南州迎王最特別的是，迎王期間一到，晚上11時至凌晨1時，代天巡狩大千歲駕前的先鋒轎，會率兵將外出夜巡，擒拿不乾淨的遊魂，所擒拿的遊魂會在王船法會上由中軍府辦案，不聽話太頑劣的就當場下油鍋，善的遊魂則放走或渡化投胎。

南州鄉迎王將於11月17日登場為期6天，到11月22日送王為止；王船遶境後回到溪洲代天府廣場，會搭建平安橋，並架上36支青刀，不限年齡或性別皆可以上橋祈求平安，供民眾改運祈安，這些有別於其他地區不同的習俗，民眾、香客均可參與，共同祈求王爺驅疫、祈求健康平安。

縣府傳播處表示，南州鄉在屏東迎王中，是唯一不靠海的鄉鎮，因地處內陸，歷科請水迎王及送王儀式，均在20里外的林邊鄉崎峰村海灘舉行，王駕遶境也會擴及鄰近的林邊鄉、崁頂鄉部分村落，一同庇佑南州鄉及周邊鄉鎮。