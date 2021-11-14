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清後勁林建中墓登錄歷史建築 聖保羅教堂未達古蹟基準
高雄市政府文化局11月舉行今年度最後一次「高雄市古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群審議會」，針對相關提報案件進行審議。其中「聖保羅教堂」經審議未達古蹟指定基準，但委員建議可朝登錄歷史建築方向；「後勁林建中墓」因清代墓葬規制齊備，風水機制清晰，有見證後勁及林家發展軌跡，經審議結果登錄為歷史建築。
文資審議大會認為，聖保羅教堂建物雙曲拋物面薄殼構造，見證近代建築設計與構造特色，但建物與城市發展演進史脈絡意義尚不明確，經審議未達古蹟指定基準。但委員建議可朝登錄歷史建築方向，並鼓勵產權人自提，教會也表達目前無開發計畫，將優先自主保存。
高雄市文化局表示，文資大會勘察「後勁林建中墓」後決議，此墓因清代墓葬規制齊備，包括曲手、磚雕、磚砌、石獅等，風水機制清晰，有見證後勁及林家發展軌跡，經審議結果登錄為歷史建築。
另外同屬後勁林家的「後勁林家古厝」，為日治時期閩式三合院建築格局，有泥塑及剪黏等傳統工藝，但殘破缺損，新闢馬路造成入口方向由背面出入，虎邊伸手廂房有改建情形，加上所有人家族意見分歧，經審議不予指定登錄。文化局會另授權專案小組與產權人溝通，採書寫、數位、構件保存等方式留存。
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