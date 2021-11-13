空難生還劉兆輝癌末 楊鎮浯感謝帶來音樂盛宴

復興空難生還的77歲老醫師劉兆輝，現正與胰臟癌奮戰。他創辦的安琪莉莎合唱團今晚在金門縣文化局演藝廳演出，縣長楊鎮浯專程聆聽，感謝劉兆輝帶給金門不同的音樂饗宴。

金門縣安琪莉莎合唱團年度音樂會「歲月靜好，聲聲不息」，今晚7時30分在文化局演藝舉行，雖然劉兆輝在台北治療無法參與，但也直播觀看合唱團演出。

得知合唱團對劉兆輝的意義，楊鎮浯專程出席聆聽。他說，安琪莉莎合唱團演唱國台客語和原民語，甚至日文、德文和義大利文的歌曲，感謝創團人劉兆輝帶給地區喜好音樂人士不同的音樂盛宴，也帶著合唱團走出去，讓金門能見度更高。

楊鎮浯並頒贈感謝狀給合唱團指揮林慧伶，感謝她長期致力金門地區合唱及音樂教學推廣，嘉惠縣民。林慧伶也在音樂會開場時特別彈奏孟德爾頌的「乘著歌聲的翅膀」獻給劉兆輝。她感性的說「沒有劉兆輝，就沒有安琪莉莎合唱團」。

發生在民國104年2月4日的復興空難，造成43人死亡，劉兆輝等15人倖免於難。6年來，劉兆輝持續奉獻金門醫療。此外，因為與友邦貝里斯結緣，更連續3年帶領台灣和美國醫師團隊到貝里斯義診。

今年10月初，劉兆輝身體不適，經檢查證實是胰臟癌末期，之後立刻台大醫院動手術並接受化療。目前在台北妹妹家中療養。在美國的女兒也已專程回台陪伴。

劉兆輝不願團員擔心，未透露自己病情。代理團長洪鳳英得知後心情盪到谷底。她透過LINE告訴劉兆輝「空難帶不走你，沒有什麼事可以難倒你，加油！」

安琪莉莎合唱團今晚除了以男女四部混聲合唱、女聲重唱和男聲重唱方式，演唱多首原住民、客家、閩南和國語歌謠，也演唱義大利民謠O Sole Mio等著名歌曲。