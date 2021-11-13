影／高雄青年路懸日美景再現 民眾冒險搶拍
中央氣象局預告高雄市青年路今天傍晚出現懸日現象，夕陽時分一到果然出現美麗懸日，雖然今天前往拍攝的民眾已經沒有往常爆滿情況，但是還是有許多民眾占位置搶拍，有人甚至站在車水馬龍的道路上，不顧自身危險，又妨礙交通安全及順暢，只為搶拍難得一見的懸日，攝影愛好者們只能冒險跑到路中央來拍攝，人車爭道也讓警方疲於奔命。
所謂「曼哈頓懸日」由來已久，台灣因為日照充足，夕陽像蛋黃般，在街景建築物中間逐漸沒入地平線的情況，高雄市青年路因為兩旁建築物林立，加上道路底部沒有建築阻擋，可以呈現懸日完美景象，也吸引許多攝影玩家前來拍攝，警方表示捕捉懸日之美，如果人數眾多，仍會影響其他民眾的通行，希望民眾要注意安全，以免妨礙車輛通行。
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