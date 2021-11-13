高市青年局雄校聯社團成果發表 展現青春活力

高雄市青年局主辦的【雄校聯社團養成實驗室旁的街道舉辦社團成果發表會─Mixer!混你的青春】今天邀請高市兩所大專院校和九所高中職現場演出，成果發表會不僅提供了學生社團展現平時練習成果的舞台，同時也藉此向全體民眾傳達高雄青年們的表演熱忱和實力，學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。

社團經常是學生們在求學階段中的重要回憶，因此為了讓學生們有舒適、完善的設備空間能不再為場地因素或是天氣狀況煩惱，高雄市青年局規劃成立的「雄校聯社團養成實驗室」於今年五月正式開館，實驗室坐落於中山一路10-2號，鄰近中央公園捷運站三號出口，場館提供免費的空間服務，讓社團人們可以無壓力的使用。