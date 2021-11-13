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高市青年局雄校聯社團成果發表 展現青春活力

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影

高雄市青年局主辦的【雄校聯社團養成實驗室旁的街道舉辦社團成果發表會─Mixer!混你的青春】今天邀請高市兩所大專院校和九所高中職現場演出，成果發表會不僅提供了學生社團展現平時練習成果的舞台，同時也藉此向全體民眾傳達高雄青年們的表演熱忱和實力，學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。

社團經常是學生們在求學階段中的重要回憶，因此為了讓學生們有舒適、完善的設備空間能不再為場地因素或是天氣狀況煩惱，高雄市青年局規劃成立的「雄校聯社團養成實驗室」於今年五月正式開館，實驗室坐落於中山一路10-2號，鄰近中央公園捷運站三號出口，場館提供免費的空間服務，讓社團人們可以無壓力的使用。

除了成果發表會帶來的精彩演出外，還舉行「2021 ACTION!雄耀演 全國戲劇短片比賽」以及「2021 百雄爭霸戰 全國社團線上創意競賽」的頒獎典禮，讓人感受到青年族群的創意與無限活力！

高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局主辦的「雄校聯社團養成實驗室」今天舉行成果發表，參加活動的學生們努力勁歌熱舞，不但展現青春活力，也呈現精湛舞技。記者劉學聖／攝影

青年 高雄市

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