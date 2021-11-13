高市議會辦弱勢關懷活動 曾麗燕喊話「苦民所苦」

疫情影響經濟弱勢家庭生計，今年高市議會寒冬聯合送暖活動的關懷戶數破紀錄，總數達1823戶。議長曾麗燕結合慈善團體力量，今天下午邀請弱勢家庭到議會廣場參加「議起攜手，愛心雄讚」園遊會，現場提供免費按摩、愛心餐盒等內容。議長曾麗燕向市長陳其邁喊話說，拚經濟的同時也要苦民所苦，不忘照顧社會弱勢。

高市議會連續11年舉辦寒冬送暖活動，號召公益團體及社會善心人士共同照顧弱勢邊緣戶家庭，今年送暖1823戶創下最高紀錄，歷年總關懷戶數超過1萬戶。今年以「議起攜手，愛心雄讚」為主題，優先關懷受新冠肺炎疫情影響的弱勢邊緣家庭，每戶贈送物資券2000元及800元等值物資。

在原住民舞蹈表演與嘹亮的歌聲中，活動熱鬧開場，議長曾麗燕，以及張漢忠、陳慧文、李雅慧、吳益政、陳麗珍、李雅靜、王義雄等議員出席活動，眾人紛上台加入舞蹈行列，氣氛相當熱鬧。