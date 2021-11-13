祈求平安度過疫情 天主教與佛光山辦百人健走

佛光山與天主教單國璽基金會因星雲大師與單國璽樞機主教的多年友誼，今天舉辦「活出愛 祈福之路」安排200多人以健走方式，清晨6點從佛光山徒步走34公里至真福山，沿途行經大樹、旗山等區，並安排5組人馬定點交接祈福水，祈求世界平安度過疫情，共同為全球因受疫情而受苦的弱勢族群祈福。

佛光山表示，星雲大師與單國璽樞機主教雖分別信仰佛教與天主教，但兩人有長達40年的情誼，兩個單位多年來也已舉辦多場宗教對談活動，2013年為紀念單國璽樞機主教逝世一周年，佛光山與天主教單國璽基金會曾舉辦自佛光山紀念館到真福山，長達42.195公里的千人路跑活動。

天主教高雄教區總主教劉振忠表示，為延續兩個宗教團體的友誼，並將上次路跑的情誼延續下來，今年初本來討論於1月23日舉辦千人徒步到真福山的活動，但因疫情順延，後來3、4月台灣疫情緩和，沒想到5月再爆發，才順延到今天舉辦，祈求人心安定。

佛光山表示，本次活動配合防疫政策從1500人縮減為200人，共安排5組人每5公里定點進行交接聖水及大悲咒水，清晨6點從佛光山靈山勝境出發、沿途行經斜張橋、旗山分局大洲派出所、旗山聖若瑟天主堂，預計晚間6點30分抵達真福山文教園區，並舉行終點祈福儀式。