遲來的親子活動 北高雄扶助家庭逾百人今暢遊海生館

疫情打亂許多活動，北高雄家扶中心原定5月中旬舉辦杉林、甲仙區扶助家庭親子活動，載延宕數月後，今天終於得以成行。北高雄家扶中心指出，今天有百餘人開心暢遊屏東海生館，平日工作繁忙的家長可獲得喘息空間，小朋友也到戶外走走，增進親子情感。

北高雄杉林、甲仙區扶助家庭今天前往屏東海生館辦一日親子活動，雖受新型冠狀病毒肺炎疫情影響延期舉辦，不影響親子報名意願，共有108人出遊。

許多小朋友在校外教學時去過屏東海生館，但今天由北高雄家扶中心安排，特地邀請父母或祖父母陪同小朋友出遊。社工說，有小朋友充當小解說員，跟家人介紹館內設施與海洋生物，形成溫馨畫面。