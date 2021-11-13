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遲來的親子活動 北高雄扶助家庭逾百人今暢遊海生館

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
北高雄家扶中心安排杉林、甲仙區扶助家庭出遊屏東海生館。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心安排杉林、甲仙區扶助家庭出遊屏東海生館。圖／北高雄家扶中心提供

疫情打亂許多活動，北高雄家扶中心原定5月中旬舉辦杉林、甲仙區扶助家庭親子活動，載延宕數月後，今天終於得以成行。北高雄家扶中心指出，今天有百餘人開心暢遊屏東海生館，平日工作繁忙的家長可獲得喘息空間，小朋友也到戶外走走，增進親子情感。

北高雄杉林、甲仙區扶助家庭今天前往屏東海生館辦一日親子活動，雖受新型冠狀病毒肺炎疫情影響延期舉辦，不影響親子報名意願，共有108人出遊。

許多小朋友在校外教學時去過屏東海生館，但今天由北高雄家扶中心安排，特地邀請父母或祖父母陪同小朋友出遊。社工說，有小朋友充當小解說員，跟家人介紹館內設施與海洋生物，形成溫馨畫面。

北高雄家扶中心主委陳明和表示，偏鄉家庭要出門遊玩不容易，看到這麼多家庭趁假日參加親子活動，內心十分感動，盼所有出遊家庭成員都能留下美好記憶。

孫子與阿嬤一起出遊，細心介紹種類繁多的海洋生物。圖／北高雄家扶中心提供
孫子與阿嬤一起出遊，細心介紹種類繁多的海洋生物。圖／北高雄家扶中心提供

親子 家扶中心 屏東

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