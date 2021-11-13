遲來的親子活動 北高雄扶助家庭逾百人今暢遊海生館
疫情打亂許多活動，北高雄家扶中心原定5月中旬舉辦杉林、甲仙區扶助家庭親子活動，載延宕數月後，今天終於得以成行。北高雄家扶中心指出，今天有百餘人開心暢遊屏東海生館，平日工作繁忙的家長可獲得喘息空間，小朋友也到戶外走走，增進親子情感。
北高雄杉林、甲仙區扶助家庭今天前往屏東海生館辦一日親子活動，雖受新型冠狀病毒肺炎疫情影響延期舉辦，不影響親子報名意願，共有108人出遊。
許多小朋友在校外教學時去過屏東海生館，但今天由北高雄家扶中心安排，特地邀請父母或祖父母陪同小朋友出遊。社工說，有小朋友充當小解說員，跟家人介紹館內設施與海洋生物，形成溫馨畫面。
北高雄家扶中心主委陳明和表示，偏鄉家庭要出門遊玩不容易，看到這麼多家庭趁假日參加親子活動，內心十分感動，盼所有出遊家庭成員都能留下美好記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言