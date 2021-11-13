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2021屏東獎出爐 2名碩士班學生奪首獎

中央社 / 屏東縣13日電

「屏東獎」今天在屏東美術館舉行頒獎典禮，今年有79件獲獎作品，台中教育大學美術系碩士班翁雅琪的膠彩畫、台灣藝術大學圖文傳播藝術學系碩士班張志達攝影作品各得首獎。

縣長潘孟安在頒獎典禮中表示，往年為「屏東美展」，今年更名「屏東獎」的比賽一直以來吸引各方創作者的投入參與，它不只是屏東縣每年一度的藝術盛事，也受到國內藝術創作者關注與重視。

潘孟安表示，屏東縣政府在屏菸1936文化基地規劃縣級的美術館、典藏庫房，未來將具備展覽、教育、典藏、研究、推廣等功能，深化南國美學創作的能量。

文化處表示，今年共有554件參賽作品，參賽類別第1類作品含水墨、書法、膠彩、篆刻等計210件；第2類作品含攝影、視覺設計、新媒體等共334件，得獎作品有年輕的藝術新銳、新住民以及年逾70歲的創作者，充分展現藝術創作的多元可能。

來自台南市、目前就讀台中教育大學美術系碩士的翁雅琪以膠彩畫「樂園」拿下第1類「屏東獎」首獎，評審認為她的畫風跳脫了晚近競賽型畫展常見的樣式而別具新意。

第2類「屏東獎」首獎得主張志達是台北人，就讀國立台灣藝術大學圖文傳播藝術學系碩士班，得獎作品攝影創作「看見的，看不見」，評審認為，創作巧妙隱喻了「今日動物、明日人類」，環境、動物、人類3者無可分割、休戚與共的警示深意，也為時代暗留印記。

文化處表示，「屏東獎」首獎得主將可獲頒新台幣各15萬元獎金，作品由文化處典藏，另選出優選合計41件、入選36件。得獎作品即日起至12月19日在屏東美術館展出。

屏東縣政府 美術館

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