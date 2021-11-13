逾半數管線未設即時洩漏系統 高雄石化業亟需數位轉型

高雄市地底埋設眾多工業管線，若洩漏不容易追查源頭，2014年發生高雄氣爆意外。中油公司今天成立5G AIoT專案辦公室，市長陳其邁期勉後帶動石化業加快數位轉型。議員林于凱指出，全高市使用中的工業管線56條，僅14條管線裝設線上即時洩漏系統，管線跨越大半高雄市區，要加快建構腳步。

去年9月，前鎮發生乙烯外洩事件，洩漏點難偵測，花一周時間才確定。市議員林于凱認為，高雄地底管線全面升級「線上即時洩漏監測系統」，才能在短時間內找到漏源，避免氣爆意外；「高雄市工業管線管理自治條例」第10條規定，石化管線或液態管線必須有即時氣體洩漏偵測系統，高市共 71 條管線、56條在使用，只有其中14條管線裝上LDS（即時洩漏系統），大部分是中油建構。

林于凱說，若採傳統壓差監測，管線須透過接受端的壓力落差才知道洩漏點，若裝上即時洩漏裝置，精準度可縮短至100公尺，可以很快找到洩漏點，這種系統在輸油管很長的國家相當普遍，台灣卻不受重視。

中油成立「5G AIoT推動專案辦公室」，高雄展覽館也同步推出智慧應用展。以石化業工業管線應用面向來說，現場有廠商推出HoloLens、RealWear兩款智慧穿載眼鏡系統，工人戴上智慧眼鏡，可同步傳輸影像給後端人員，也可虛擬化操作以尋求解決方案，簡化通報與下達指令流程與時間。