逾半數管線未設即時洩漏系統 高雄石化業亟需數位轉型
高雄市地底埋設眾多工業管線，若洩漏不容易追查源頭，2014年發生高雄氣爆意外。中油公司今天成立5G AIoT專案辦公室，市長陳其邁期勉後帶動石化業加快數位轉型。議員林于凱指出，全高市使用中的工業管線56條，僅14條管線裝設線上即時洩漏系統，管線跨越大半高雄市區，要加快建構腳步。
去年9月，前鎮發生乙烯外洩事件，洩漏點難偵測，花一周時間才確定。市議員林于凱認為，高雄地底管線全面升級「線上即時洩漏監測系統」，才能在短時間內找到漏源，避免氣爆意外；「高雄市工業管線管理自治條例」第10條規定，石化管線或液態管線必須有即時氣體洩漏偵測系統，高市共 71 條管線、56條在使用，只有其中14條管線裝上LDS（即時洩漏系統），大部分是中油建構。
林于凱說，若採傳統壓差監測，管線須透過接受端的壓力落差才知道洩漏點，若裝上即時洩漏裝置，精準度可縮短至100公尺，可以很快找到洩漏點，這種系統在輸油管很長的國家相當普遍，台灣卻不受重視。
中油成立「5G AIoT推動專案辦公室」，高雄展覽館也同步推出智慧應用展。以石化業工業管線應用面向來說，現場有廠商推出HoloLens、RealWear兩款智慧穿載眼鏡系統，工人戴上智慧眼鏡，可同步傳輸影像給後端人員，也可虛擬化操作以尋求解決方案，簡化通報與下達指令流程與時間。
另家智慧貼紙公司則可以應用在轉動機械（如馬達、幫浦、攪拌器等），管線部份，每隔100公尺貼在工業管線上，只要有異於車輛或人員走動所產生的振動波幅，感應器會立即啟動異常通報機制，快速發現是否出現閥門老化或洩漏風險等異狀。
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