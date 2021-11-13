延續迎王熱度！東港延長每天限量100顆免費茶葉蛋活動

屏東在地觀光業者在東港迎王平安祭典期間，在大鵬灣遊客中心免費提供茶葉蛋，供朝聖信徒、遊客享用，因回響熱烈，鵬管處送限量茶葉蛋延長至12月19日，延續南州鄉、琉球鄉迎王熱度。

鵬管處與在地觀光業者合作，先前配合東港迎王在大鵬灣遊客中心展示臨摹的王船模型，及免費提供茶葉蛋。每天限量100顆茶葉蛋，民眾只需於活動期間內至大鵬灣遊客中心，現場加入粉絲團案讚及分享任一則貼文，即可獲得限量大總理茶葉蛋1顆。

因朝聖信徒、遊客回響熱烈，為延續南州鄉、琉球鄉迎王熱度，將免費提供茶葉蛋活動，從11月13日延長至12月19日。