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延續迎王熱度！東港延長每天限量100顆免費茶葉蛋活動
屏東在地觀光業者在東港迎王平安祭典期間，在大鵬灣遊客中心免費提供茶葉蛋，供朝聖信徒、遊客享用，因回響熱烈，鵬管處送限量茶葉蛋延長至12月19日，延續南州鄉、琉球鄉迎王熱度。
鵬管處與在地觀光業者合作，先前配合東港迎王在大鵬灣遊客中心展示臨摹的王船模型，及免費提供茶葉蛋。每天限量100顆茶葉蛋，民眾只需於活動期間內至大鵬灣遊客中心，現場加入粉絲團案讚及分享任一則貼文，即可獲得限量大總理茶葉蛋1顆。
因朝聖信徒、遊客回響熱烈，為延續南州鄉、琉球鄉迎王熱度，將免費提供茶葉蛋活動，從11月13日延長至12月19日。
鵬管處表示，除了參加迎王活動，建議民眾可善加用管理處11月起辦理的BIKE TOUR35騎車趣、LAVA鐵人三項活動、青洲灣派對等活動，規畫旅遊，相關訊息民眾可搜尋「勇闖大鵬灣幸福小琉球」粉絲專頁，或到大鵬灣官網查詢。
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