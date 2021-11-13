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屏東萬年濕地群維護有成 縣府申請畫設國家級重要濕地

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東九如鄉萬年濕地群占地28公頃，每天廢水處理量約3.5萬公噸，縣府已向內政部申請畫設為國家級重要濕地，也向環保署申請環教場域。圖／縣府提供
屏東九如鄉萬年濕地群占地28公頃，每天廢水處理量約3.5萬公噸，縣府已向內政部申請畫設為國家級重要濕地，也向環保署申請環教場域。圖／縣府提供

屏東九如鄉萬年濕地群占地28公頃，每天廢水處理量約3.5萬公噸，經縣府環保局努力維護，濕地環境幽美、生態豐富，並向內政部申請畫設為國家級重要濕地，也向環保署申請環教場域；縣府今天也在濕地群中的圳寮濕地舉辦，「草地上的約會」活動，與民眾共享今年縣內的環境績效，同時表揚參與環保業務的各類優秀志工。

縣府環保局今天在萬年濕地群中的圳寮濕地，舉辦「草地上的約會」活動，並展現環保局1年來各項業務推行成果，同時揚參與環保業務之各類優秀志工，也啟用2輛今年新購置的沼液沼渣集運車輛投入施灌行列。

環保局表示，屏東連續兩年經中央單位考評獲得特優成績，但仍持續努力精進業務，也在年末特選在萬年濕地群的圳寮濕地辦理業務成果發表。

環保局指出，萬年溪是貫串穿屏東市中心的重要河川，為屏東市的「生命之河」，但過去沿岸生活、畜牧廢水等汙染物排入崇蘭舊圳，導致水質惡化；為改善河川便於萬年溪上游設置六處人工濕地占地28公頃，均在2018年全數完工，利用自然生態工法淨化水質。

經縣府努力維護濕地環境幽美、生態豐富，並向內政部申請畫設為國家級重要濕地，也向環保署申請環教場域。

縣長潘孟安說，環保事物和全民息息相關，環保工作推展最為艱難，環保局這些年的執行成果有目共睹，除了感謝辛苦的環保同仁，也期許環保局繼續為屏東的環境努力。

屏東縣政府環保局今天在萬年濕地群中的圳寮濕地，舉辦「草地上的約會」活動，也啟用2輛今年新購置的沼液沼渣集運車輛投入施灌行列。圖／縣府提供
屏東縣政府環保局今天在萬年濕地群中的圳寮濕地，舉辦「草地上的約會」活動，也啟用2輛今年新購置的沼液沼渣集運車輛投入施灌行列。圖／縣府提供
屏東縣政府環保局今天在萬年濕地群中的圳寮濕地，舉辦「草地上的約會」活動。圖／縣府提供
屏東縣政府環保局今天在萬年濕地群中的圳寮濕地，舉辦「草地上的約會」活動。圖／縣府提供

人工濕地 屏東 內政部

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