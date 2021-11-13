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高雄龍皇慈善會跨區送愛 關懷屏東內埔弱勢鄉親

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
台灣龍皇慈善會啟動歲末年終關懷，幹部群利用假日去屏東內埔關懷弱勢鄉親。記者徐白櫻／翻攝
台灣龍皇慈善會啟動歲末年終關懷，幹部群利用假日去屏東內埔關懷弱勢鄉親。記者徐白櫻／翻攝

天氣漸漸變冷，高雄湖內區台灣龍皇慈善會啟動歲末年終關懷，今天跨區配合屏東縣內埔鄉鄉公所舉辦「110年歲末祝福關懷慰問慈善活動」，理事長許雲吉率同幹部贈送日用品與慰問金給弱勢族群、獨居長者及社會邊緣人，會場氣氛溫馨感人。

今天上午，台灣龍皇慈善會理事長許雲吉、名譽理事長王綿做、常務監事劉美琴、常務理事李玉淩、秘書長呂承泰、財務長陳美利等人前往屏東內埔送愛，贈送白米與每戶1千元慰問金給關懷戶，讓弱勢族群在歲末寒冬之際感受社會溫馨關懷。

理事長許雲吉指出，慈善會成立13年，扶弱濟貧活動不間斷，也親眼目睹許多弱勢族群長期處於貧困生活、難得一餐溫飽，慈善會人員盼發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，用愛照亮社會各角落。

屏東縣 獨居

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