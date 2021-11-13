台南做工行善團 為弱勢勞工修房子送二手家具

台南市勞工局連結各工會專業志工組成「做工行善團」協助弱勢家庭進行房屋修繕，改善居住品質，至今已造福159戶弱勢家庭完成安居的夢想。近日啟動關廟區的修繕案，該案家為10多名弱勢原住民勞工朋友共同居住的地方，台南市勞工志願服務會協會及「做工行善團」志工們今天一早也來到官田二手家具倉庫，為的是將這些家具再做整修，並把一些床組、櫥櫃、桌椅等家具運送至關廟區的服務案家。

勞工局表示，這群勞工朋友來自屏東來義鄉，在台南從事鐵工工作數十年，因為彼此薪資微薄，無力改善簡陋的居住環境。日前已由勞工局「做工行善團」會勘完畢，並於上周11月6日由電氣志工進行室內線(管)路配置、插座、照明安裝，先行改善電線老舊、燈光昏暗的問題。緊接者本周五由金屬志工進行鐵皮外牆補強作業，改善外牆鐵皮腐蝕破損問題，後續室內會再由木工、電氣、泥水、油漆等志工接力完成室內隔間裝潢美化、廚房及衛浴設備更新等，盼早日讓辛苦到台南打拼的弱勢原住民朋友能有較好的居住環境，回家能安心休息充電，隔日才有好體力工作。

勞工局為提供更完善的服務給予需要的弱勢家庭，不僅連結「做工行善團」提供房屋修繕，針對缺乏家具的服務案家，志工也會著手整理二手倉庫中適當的家具轉贈，盡力提供完整的協助資源，提升弱勢案家的居住生活品質。

雖然是外界捐贈的二手家具，但經過做工行善團眾志工的修復、上漆與良好保存，家具的外觀與堅固程度不輸新家具，更有志工溫暖的心意。