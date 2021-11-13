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台南做工行善團 為弱勢勞工修房子送二手家具
台南市勞工局連結各工會專業志工組成「做工行善團」協助弱勢家庭進行房屋修繕，改善居住品質，至今已造福159戶弱勢家庭完成安居的夢想。近日啟動關廟區的修繕案，該案家為10多名弱勢原住民勞工朋友共同居住的地方，台南市勞工志願服務會協會及「做工行善團」志工們今天一早也來到官田二手家具倉庫，為的是將這些家具再做整修，並把一些床組、櫥櫃、桌椅等家具運送至關廟區的服務案家。
勞工局表示，這群勞工朋友來自屏東來義鄉，在台南從事鐵工工作數十年，因為彼此薪資微薄，無力改善簡陋的居住環境。日前已由勞工局「做工行善團」會勘完畢，並於上周11月6日由電氣志工進行室內線(管)路配置、插座、照明安裝，先行改善電線老舊、燈光昏暗的問題。緊接者本周五由金屬志工進行鐵皮外牆補強作業，改善外牆鐵皮腐蝕破損問題，後續室內會再由木工、電氣、泥水、油漆等志工接力完成室內隔間裝潢美化、廚房及衛浴設備更新等，盼早日讓辛苦到台南打拼的弱勢原住民朋友能有較好的居住環境，回家能安心休息充電，隔日才有好體力工作。
勞工局為提供更完善的服務給予需要的弱勢家庭，不僅連結「做工行善團」提供房屋修繕，針對缺乏家具的服務案家，志工也會著手整理二手倉庫中適當的家具轉贈，盡力提供完整的協助資源，提升弱勢案家的居住生活品質。
雖然是外界捐贈的二手家具，但經過做工行善團眾志工的修復、上漆與良好保存，家具的外觀與堅固程度不輸新家具，更有志工溫暖的心意。
勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」團隊從最早為弱勢勞工修繕房屋，到現在勞工局有自己的二手家具倉庫，能為弱勢家庭提供的協助愈多元也漸趨完善，感謝巧手修復及保存家具的每位志工與曾捐助二手家具給勞工局的每位愛心人士與企業，讓這些原本要丟棄或回收的舊家具啟動新的生命，同時傳遞更多溫暖到需要的家庭。
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