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秋鬥行腳登場 從總統、行政院長故鄉出發北送民主春天

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講。記者陳弘逸／攝影

一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講，上午步行出發，傍晚會抵達鳳山，預計30天走到台北，期盼從「台灣尾走到台灣頭」，沿途呼籲民眾「反萊豬、保健康；護藻礁、顧生態」；醫師蘇偉碩說，遊行從蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的故鄉出發，也是台灣最南邊春天最早來臨的縣市，把民主春天一路從屏東出發帶向台北。

秋鬥行腳今天上午9時從屏東火車站前集結出發，現場擺了行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁的人形立牌，秋鬥團體高喊「反萊豬、保健康；護藻礁、顧生態」口號，除民間團體出席者包括國民黨立委江啓臣、林為洲、民眾黨蔡壁如等人，一同參與秋鬥遊行。

醫師蘇偉碩說，因疫情緣故，無法像過去一年一度凱道大會師，所以選擇在蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的故鄉出發，也特別有意義。他還說，屏東是台灣最南邊的一個縣市，春天是最早從屏東開始，往北延伸，最後才到台北，所以今年的秋鬥，也要把民主的春天一路從屏東出發帶向台北。

民眾黨立委蔡壁如說，民進黨抹黑反萊豬就是反美，但是我們不反美豬是反萊豬，美豬進口來台20多年，並沒有含萊克多巴胺，但從蔡英文總統去年8月18日無預期宣布，今年1月1日要進口來豬，且萊克多巴胺為禁藥，俗稱瘦肉精，不能給動物吃，更不能給人吃，但為何還要讓民眾吃。

蔡壁如還說，反藻礁是四項公投中聯屬數目最多的，這是全民共識，要護生態，不希望後代子孫，要看藻礁只能到博物館看影片、照片，希望台灣美麗海岸能留存。

秋鬥隊伍今天從屏東出發，展開400公里的路程，傍晚走到鳳山火車站前舉辦「秋鬥‧高雄開講晚會」，預計步行30天走到台北；秋鬥團體也呼籲民眾，一同「反萊豬、保健康；護藻礁、顧生態」。

一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講，上午出發預計傍晚抵達鳳山火車站。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講，上午出發預計傍晚抵達鳳山火車站。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講，上午出發預計傍晚抵達鳳山火車站。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講，上午出發預計傍晚抵達鳳山火車站。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講。記者陳弘逸／攝影
一年一度的秋鬥遊行今天登場，秋鬥團體於屏東火車站集結宣講。記者陳弘逸／攝影

秋鬥 屏東 藻礁

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