台東疫後振興優惠大好康 旅遊消費能抽獎、享補助

台東縣政府為刺激疫後觀光旅遊與在地消費，加碼推出「愛購台東抽獎」及「觀光振興補助」措施，讓民眾來台東消費不僅能月月抽獎，團體旅遊還能拿到最高1萬元補助。

縣長饒慶鈴說，愛購台東抽獎活動為期4個月，每個月抽一次，獎品總值超過480萬元，有手機、電動機車和油電汽車等，只要在10月8日起消費滿500元，上網登錄就能抽獎。

此外，繼日前台東縣觀光協會推「台東消費券」優惠後，台東縣休閒旅遊協會也推「團體旅遊台東五夠讚」優惠方案，鎖定團體旅遊到台東，就能直接獲得現金補助。

休閒旅遊協會理事長涂林園表示，只要是遊客自行組團的一般團體、旅行社團體出團、或者遊覽通運公司團體出團，都符合申請本專案資格。

他說，補助金額方面，團體出遊人數10人以上到20人，補助新台幣5000元；團體出遊人數20人以上到40人，補助新台幣10000元，時間從今年11月16日至明年2月28日止。

饒慶鈴說，疫情逐漸穩定，也大幅提升民眾出遊意願，因此，縣府展開疫後的振興產業補助，目前已補助11個公協會團體共計500萬元經費，搭配五倍券規畫各項加碼優惠折扣。